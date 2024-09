L’Agenzia Spaziale Europea (ESA) ha recentemente inaugurato una struttura d’avanguardia a Colonia, in Germania, destinata a rivoluzionare l’esplorazione spaziale europea. La nuova installazione, denominata LUNA, riproduce fedelmente l’ambiente lunare, fornendo un terreno di prova unico per tecnologie spaziali all’avanguardia. Con questa simulazione realistica del suolo lunare, l’ESA spera di colmare il divario con le principali potenze spaziali mondiali e proiettare l’Europa tra i leader del settore.

Una nuova LUNA sul nostro continente

La superficie di LUNA si estende su 700 metri quadrati, replicando dettagliatamente le caratteristiche del terreno lunare. Tra le tecnologie simulate ci sono le fasi lunari, l’illuminazione solare, e in futuro, la gravità lunare e le pendenze. Questa innovativa struttura è gestita congiuntamente dall’ESA e dall’Agenzia Spaziale Tedesca, e rappresenta un punto di riferimento per le future missioni europee sulla Luna. Numerose startup stanno già sfruttando le potenzialità di LUNA per testare le loro tecnologie, tra cui Spartan Space, un’azienda francese che sta sviluppando un campo base lunare.

Peter Weiss, co-fondatore e CEO di Spartan Space, ha espresso entusiasmo per la possibilità di testare le loro attrezzature in un ambiente così realistico, affermando: “Possiamo posizionare il nostro habitat lì e testare operazioni robotiche. Pianifichiamo anche di testarlo con astronauti”. Durante l’inaugurazione, sono state presentate diverse simulazioni, tra cui un robot Spot di Boston Dynamics, che operava sulla superficie lunare ricreata.

L’Europa rischiava di rimanere indietro rispetto agli Stati Uniti e alla Cina nella nuova corsa alla Luna, ma LUNA offre ora una concreta opportunità di recuperare terreno. Secondo Josef Aschbacher, direttore generale dell’ESA, questa struttura pone l’Europa “all’avanguardia dell’esplorazione lunare”. Anche gli investitori hanno espresso ottimismo. Lucas Bishop, socio della società di investimenti Seraphim Space, ha descritto l’inaugurazione di LUNA come “una tappa fondamentale per l’Europa.”

Per le startup europee, LUNA rappresenta una rampa di lancio fondamentale, offrendo l’opportunità di testare tecnologie che potrebbero attirare partner internazionali e contribuire a sviluppare un’economia lunare sostenibile.