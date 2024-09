Presso la Camera dei Deputati e il Senato è stato presentato un nuovo report da parte di eBay. Nel dettaglio, il documento presentato ha messo in evidenza il ruolo chiave delle piccole imprese italiane. Vengono menzionate le attività nel settore delle e-commerce del Centro-Sud. I risultati presentati fanno riferimento agli scenari nazionali e internazionali.

Il report presentato da eBay ha evidenziato che la digitalizzazione e l’e-commerce stanno cambiando il settore imprenditoriale in Italia. Con la loro espansione stanno offrendo nuove opportunità per diverse imprese. Soprattutto quelle più piccole. Che spesso risultano posizionate in aree meno avvantaggiate.

I dati evidenziati dal nuovo report eBay

Secondo quanto evidenziato è stato confermato che l’e-commerce rappresenta uno strumento di grande valore per il settore imprenditoriale. Il report ha analizzato le transazioni del 2022. Nel dettaglio, le piccole imprese italiane su eBay hanno dimostrato di essere in grado di rispondere ai cambiamenti tecnologici.

I dati presentati hanno evidenziato i grandi risultati ottenuti dall’e-commerce. Secondo quest’ultimi, infatti, il 94% delle piccole imprese in Italia attive su eBay esporta i propri prodotti. Quest’ultime stanno raggiungendo all’incirca 15 Paesi. Mentre il 51% riesce a vendere i propri prodotti in 10 mercati a livello internazionale.

A livello geografico, risulta che le prime sei regioni per “Densità digitale eBay” sono Campania, Abruzzo, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia. Nello specifico, la Campania spicca sul territorio nazionale, ed anche a livello europeo. La regione, infatti, si è posizionata al secondo posto per la densità digitale.

E non è tutto. Il report ha evidenziato come solo il 4,4% delle imprese esporta i propri prodotti. Mentre il 94% delle aziende su eBay riesce a farlo grazie alla piattaforma. Quest’ultima, infatti, semplifica sia le procedure di vendita che quelle relative alla spedizione internazionale. Considerando valori così importanti, è evidente come eBay stia diventando sempre di più il punto di riferimento per le piccole imprese italiane.