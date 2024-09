Un po’ a sorpresa, sembra che l’operatore telefonico italiano Vodafone abbia deciso di proporre una nuova offerta di rete mobile pensata per tutti i suoi clienti con una età inferiore ai 30 anni. Ci stiamo riferendo in particolare alla nuova offerta di rete mobile denominata Vodafone Young e quest’ultima includerà anche il nuovo servizio Vodafone Young+. Vediamo qui di seguito di che si tratta.

Vodafone Young, nuova offerta favolosa per tutti i clienti under 30

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico italiano Vodafone ha deciso di proporre una nuova offerta di rete mobile. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo all’offerta di rete mobile denominata Vodafone Young. Questo è rivolta a tutti i nuovi clienti dell’operatore con una età inferiore ai 30 anni. Si tratta, come da tradizione dell’operatore, di un’offerta estremamente interessante.

Nello specifico, l’offerta in questione include ogni mese fino a ben 200 GB di traffico dati. Questi ultimi sono validi per navigare anche con le nuove reti di quinta generazione. Oltre a questo, l’offerta include poi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche fino a 200 sms verso tutti i numeri. Per avere tutto questo, gli utenti dovranno sostenere un costo comunque contenuto di 9,99 euro al mese.

Come già detto inizialmente, l’offerta include anche il nuovo servizio denominato Vodafone Young+. Quest’ultimo è piuttosto simile al servizio Vodafone Club e permette allo stesso modo di usufruire di numerosi vantaggi sempre in maniera totalmente gratuita. L’offerta include poi anche svariati servizi di reperibilità, come la segreteria telefonica, il servizio Chiamami, il servizio Recall e la verifica del credito residuo. Per tutti i nuovi clienti dell’operatore, è previsto un costo di attivazione di 9,99 euro, mentre per chi è già cliente dell’operatore è previsto un costo di attivazione di 22,50 euro.

Insomma, anche questa volta l’operatore ha sorpreso con una super offerta.