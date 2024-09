Tra le offerte Fastweb Mobile attualmente disponibili, quella che offre 150 GB e minuti illimitati è sicuramente una delle scelte migliori. Con Fastweb Mobile, infatti, tutti coloro che decidono di attivare la promozione hanno internet in 5G ma non solo. Per andare incontro alle esigenze degli utenti, l’operatore ha deciso di ridurre ulteriormente i costi offrendo spedizione SIM o eSIM gratis. L’attivazione è davvero semplice e può essere fatta anche tramite SPID.

Fastweb Mobile con 150 GB in 5G e minuti illimitati può essere attivata accedendo alla pagina web dedicata oppure tramite contatto telefonico con operatore. Scopriamo insieme maggiori dettagli relativi a questa offerta lanciata dall’operatore.

Fastweb: conveniente e affidabile

Sei alla ricerca di una promozione conveniente e affidabile? Come anticipato in apertura, Fastweb mette a disposizione degli utenti numerose promozioni. Oltre a questo, uno delle caratteristiche che le contraddistinguono è proprio l’affidabilità.

Il 5G consente di navigare senza fastidiosi rallentamenti e portare a termine sessione di gaming o streaming online senza dover perdere tempo. Nello specifico, Fastweb Mobile oggi può essere tua con 150 GB, anche in 5G, minuti illimitati verso fissi e mobili nazionali, 100 SMS e spedizione SIM o eSIM (in base alla versione scelta) gratis. Tutto a soli 7,95 euro al mese.

Come accennato, l’attivazione può essere effettuata online ricevendo la SIM o eSIM direttamente a casa oppure ritirandola e pagando direttamente presso un negozio. Non dimenticare che grazie ai minuti illimitati inclusi nei 7,95 euro al mese hai la possibilità di parlare con chi vuoi, per tutto il tempo che vuoi. I minuti illimitati sono infatti sia verso fissi che mobili nazionali e senza scatto alla risposta. I 150 GB ti assicurano il massimo della velocità senza alcuna limitazione. L’obiettivo di Fastweb è infatti quello di offrire soluzioni in grado di garantire sempre il massimo della velocità. Grazie alla trasparenza e alla mancanza di vincoli, non avrai mai nessun costo nascosto.