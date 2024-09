Il Samsung Galaxy S24+ può essere considerato come il modello intermedio della generazione corrente, un prodotto che cerca di accontentare un po’ tutti, fondendo parte delle specifiche tecniche di Galaxy S24, con altre di Galaxy S24 Ultra (ma manca la S Pen al suo interno).

Tutto ha inizio con un ampio display da 6,7 pollici di diagonale, un Dynamic AMOLED 2X che raggiunge una risoluzione massima in QuadHD+, quindi superiore al solito FullHD, con cornici sottilissime su tutti i bordi, passando poi per il processore, che in questo caso non è un Qualcomm Snapdragon, bensì un Samsung Exynos 2400, con frequenza di clock fissata a 3.2GHz, ed alle spalle una configurazione che tocca i 12GB di RAM, oltre a 256GB di memoria interna.

Samsung Galaxy S24+: l’occasione perfetta solo oggi

Il suo prezzo di vendita è stato fortemente ribassato rispetto al listino originario, infatti inizialmente avrebbe un costo di 1189 euro, cifra che viene ridotta del 21%, fino ad arrivare ad un valore finale di soli 943,70 euro. A questo punto entra in gioco il coupon disponibile in pagina, con il quale il consumatore si ritrova a poter ricevere una ulteriore riduzione di 100 euro sul valore suddetto, così da spendere 843,70 euro. Il prodotto, acquistabile direttamente a questo link. prevede garanzia di 2 anni ed è disponibile completamente sbrandizzato.

Il comparto fotografico è rappresentato da 3 sensori nella parte posteriore: un principale da 50 megapixel, seguito poi a ruota da un ultragrandangolare da 12 megapixel, oltre ad uno zoom ottico 3X, per riuscire a scattare istantanee da distanze più lontane. Frontalmente, al contrario, spicca la presenza di un sensore da 12 megapixel, che presenta una apertura F2.2; i video vengono registrati al massimo in 8K, con possibilità comunque di scendere anche verso il 4K a 60fps.