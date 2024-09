Se state cercando una nuova promozione da sottoscrivere sul vostro numero di telefono, ovviamente dovete passare al vaglio tantissime possibilità, gli operatori telefonici italiani infatti offrono cataloghi decisamente nutriti e ampi con offerte. Pensate per accontentare letteralmente chiunque in base ai suoi desideri e le sue necessità.

Ovviamente gli elementi più importanti sono i giga, i minuti e gli SMS che costituiscono la parte fondamentale di una promozione e consentono ai nostri smartphone dimostrare il meglio del loro potenziale in modo da consentirci di rimanere connessi con le nostre persone e di effettuare tutte le attività alle quali siamo abituati ormai da tempo.

Ho. Mobile è una realtà consolidata che da tempo ormai fornisce soluzioni soddisfacenti e funzionali fatte di promozioni in grado di soddisfare tutti gli utenti, da quelli più esigenti che non badano spese a quelli che invece preferiscono non spendere troppo rinunciando magari a qualche caratteristica, sul sito ufficiale e ora disponibile un nuovo tris di offerte davvero accattivante.

Le nuove promo sul sito ufficiale

Le tre promozioni Pubblicate sul sito ufficiale dell’operatore sono diverse tra loro ma hanno come elementi in comune la presenza di minuti ed SMS illimitati, per il resto abbiamo la prima promo che a 9,99 € al mese garantisce 200 GB in traffico dati in 5G, la seconda promo invece a 8,99 € al mese garantisce la medesima quantità di dati però in navigazione 4G mentre l’ultima promozione a 6,99 € al mese offre 150 GB di traffico dati in 4G.

Per il resto anche il costo di attivazione è uguale è corrisponde a 2,99 € ma solo se decidete di attivare un nuovo numero di telefono o se effettuate la portabilità da un operatore specifico presente all’interno di un elenco indicato dal provider, altrimenti il costo salirà a ben 29,90 €.

Se siete interessati per attivare la promozione vi basterà recarvi sul sito ufficiale del provider e procedere direttamente da lì.