Google ha annunciato un importante aggiornamento per le sue applicazioni. Ovvero, Gemini AI sarà integrata direttamente nei piani Workspace Business, Enterprise e Frontline senza costi extra. Questa innovazione punta a rendere più accessibili le capacità dell’intelligenza artificiale di Google a milioni di utenti in tutto il mondo. In modo da migliorare l’efficienza nelle attività aziendali quotidiane. L’integrazione, prevista entro la fine dell’anno, potrebbe rivoluzionare notevolmente il modo in cui vengono svolte attività di lavoro come la gestione della posta o la collaborazione sui documenti.

Google: arriva Security Advisor, una maggiore protezione per le aziende

Per coloro che sono preoccupati per la sicurezza e la privacy, Google rassicura che gli stessi rigorosi standard di protezione già applicati in strumenti come Gmail e Google Docs, saranno estesi anche a Gemini. Non solo, né i dati delle organizzazioni né i prompt utilizzati dagli utenti verranno impiegati per migliorare il modello di intelligenza artificiale. Gli amministratori di Workspace avranno il controllo su quanto a lungo conservare le risposte generate e i dati immessi. Fornendo così un’ ulteriore protezione. Ma non è tutto. Google ha anche ottenuto certificazioni come SOC 1/2/3 e ISO 27701. Diventando, a tutti gli effetti, conforme agli standard internazionali di sicurezza.

Oltre a Gemini, è stato introdotto anche un nuovo strumento chiamato “Security Advisor“. Un servizio pensato per aumentare la protezione delle piccole imprese. In che modo? Ebbene, fornendo informazioni su minacce e suggerimenti su come proteggere account e dati. Le notifiche e le raccomandazioni saranno inviate direttamente agli amministratori IT attraverso strumenti principali. Tra Gmail, Chrome e Google Drive, che semplificheranno la gestione della sicurezza.

Il rilascio di “Security Advisor” è previsto a breve per gli utenti paganti di Google Workspace, e sarà disponibile nel giro di poche settimane. Insomma, con l’integrazione di Gemini AI e l’introduzione di SecurityAdvisor, l’ azienda mira a consolidare la sua posizione come leader del settore.