Di recente il team di sviluppatori di Google è alle prese con una serie di modifiche e aggiornamenti riservati al browser Chrome. L’introduzione di diverse funzioni ha portato ad un miglioramento importante per il sistema che a loro volta possono garantire un’esperienza d’uso molto più piacevole e all’avanguardia. A tal proposito, sta per arrivare un nuovo aggiornamento che introduce una nuova funzione. Di cosa si tratta?

Google Chrome: ecco cosa cambia.

Nella versione Canary del browser è in arrivo una nuova opzione. Si tratta di un box che offre la possibilità di ricercare le schede aperte. A riportare la notizia è il leaker Leopeva64 che su X ha annunciato il rilascio della nuova funzione. La nuova casella di ricerca è stata già avvistata sulla versione Android del browser. Si tratta di un importante novità per il settore delle schede. Quest’ultima, infatti, offre agli utenti un’opzione comoda per organizzare Google Chrome e le proprie ricerche.

Risulta particolarmente utile per tutti coloro che sono soliti lasciare molte schede aperte allo stesso momento. Ciò, per forza di cose, rende complicato trovare esattamente quello che si sta cercando. Ecco perché il box per la ricerca può diventare molto utile. Secondo il video pubblicato dal leaker su X la casella introdotta nel canale Canary di Google Chrome è disponibile nel tab Switcher. In questo modo gli utenti possono raggiungere l’opzione in modo semplice ed immediato. Dettaglio che rende la nuova funzione ancora più utile ed innovativa.

Al momento Google non ha ancora dichiarato nulla riguardo una possibile data di uscita del nuovo box nella versione stabile di Chrome. Fino ad ora, la funzione è disponibile solo sulla versione Canary, disponibile dal Play Store dell’azienda di Mountain View. Dunque, solo in questo modo sarà possibile avere delle prime anticipazioni sul box per la ricerca delle schede aperte. Ciò in attesa del suo rilascio per tutti gli utenti che ogni giorno si affidano a Google Chrome per navigare su internet.