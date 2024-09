Offerta imperdibile: 200GB a 6,99€ con Very Mobile

Per caso hai un gestore di cui non sei più soddisfatto? I servizi non sono come prima? Il prezzo della tariffa mensile è stato innalzato l’improvviso? Vuoi cambiare e stai cercando un modo per risparmiare sulla tua offerta telefonica senza rinunciare a un servizio di qualità? Very Mobile ha quello che fa per te.

Con la promozione Giga x2 per sempre, a soli 6,99€ al mese di Very Mobile potrai avere ben 200GB di traffico dati ad una grandiosa velocità e chiamate e SMS illimitati. Non è fantastico? Se sei stanco di rimanere senza giga o di pagare tariffe esagerate, questa è la tua occasione per cambiare! Non solo avrai più dati di quanto tu possa immaginare, ma l’offerta è anche valida per sempre, una bella svolta. Una volta attivata, infatti, la tariffa rimane bloccata, quindi niente brutte sorprese!

Attivazione semplice e vantaggi imbattibili scegliendo Very Mobile

Ti preoccupano i costi nascosti? Non temere! Attivare l’offerta Very Mobile è facilissimo e non ci sono spese aggiuntive che alzano la spesa. La SIM è gratuita e non pagherai la spedizione. Se preferisci un supporto di persona, puoi sempre recarti in uno dei 3000 punti vendita presenti in tutta Italia per attivare il servizio.

Chi può approfittarne? Se provieni da operatori come Iliad, PosteMobile, CoopVoce e altri, sei in pole position per usufruire di questa offerta esclusiva. È un’occasione da non lasciarsi sfuggire, soprattutto se cerchi una promozione vantaggiosa e un’ottima copertura di rete: con 99,7% di copertura in tutta Italia, Very Mobile garantisce una navigazione fluida fino a 30 Mbps. Tutto questo per meno di 7 euro al mese! Ma attenzione! La promozione è valida solo fino al 26 settembre, che guarda caso è oggi! Che senso ha continuare a pagare di più quando puoi avere tutto a un prezzo così basso? Fai la scelta giusta, risparmia e goditi la qualità di un servizio che mette le tue esigenze al primo posto. Giga x2 per sempre ti sta aspettando!