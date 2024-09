I notebook sono divenuti nel corso del tempo tutt’altro che costosi, questo è possibile anche grazie ad aziende come HP, capaci di mettere a disposizione del consumatore finale una serie di prodotti relativamente economici, ma con alle spalle comunque un buonissimo bagaglio tecnico.

Il modello ad oggi disponibile in promozione è l’HP 15s-fq5007sl, un dispositivo che presenta una diagonale dello schermo di 15,6 pollici, trattasi comunque di un IPS LCD di ottima qualità generale, data la sua possibilità di arrivare ad una risoluzione FullHD (1920 x 1080 pixel), con trattamento antiriflesso per poterlo utilizzare senza problemi praticamente ovunque si desideri. Ciò su cui manca leggermente è forse il processore, essendo ad ogni modo un componente che tocca Intel Core i5 di dodicesima generazione, affiancato nella versione corrente da 16GB di RAM DDR4 e 512GB di memoria interna su SSD.

Notebook HP in super sconto solo oggi

Se stavate aspettando il momento giusto per acquistare un notebook, vi possiamo dire che è finalmente arrivato, in questi giorni è possibile mettere le mani su un prodotto di tutto rispetto a soli 599 euro. La riduzione applicata da Amazon è di quelle che contano, proprio perché parliamo di uno sconto del 29%, che abbassa la spesa da 849 euro del valore originario di listino. Premete qui per l’acquisto.

La connettività del prodotto in promozione è sufficientemente varia, troviamo due porte USB-A, una USB-C, uno slot per la microSD ed anche una HDMI, così da rendere l’esperienza il più versatile possibile ed adatta sostanzialmente a tutti i consumatori nel mondo. Non manca, ovviamente, una webcam posizionata esattamente al di sopra del display, la quale però raggiunge, purtroppo, solamente risoluzione HD; il sistema operativo è Windows 11, con pochissime personalizzazioni software.