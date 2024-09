Mercedes si accinge a introdurre nei propri veicoli un nuovo sistema di guida autonoma potenziato, parliamo di Drive Pilot di livello 3 che introduce un aumento della velocità supportata da 60Km/h a 90Km/h, dunque un aumento sostanzioso a partire da inizio 2025, il tutto previa approvazione della KBA, l’ente federale tedesco per i trasporti, prevista entro la fine dell’anno in corso, feature che arriverà su tutti i modelli delle Serie S ed EQS in selezionati mercati internazionali, escludendo per il momento l’Italia.

La tecnologia

In definitiva, il livello tre mantiene inalterate tutte le funzionalità presenti con il livello due e aggiunge alcune peculiarità decisamente sostanziali, nello specifico il guidatore potrà distogliere per un attimo l’attenzione dalla guida e in caso di incidente la responsabilità cadrà direttamente sulla casa automobilistica, ovviamente rimane inalterato il controllo adattivo della velocità, il controllo della corsia e la possibilità di accostare autonomamente attivando le quattro frecce nel caso in cui il guidatore non abbia i riflessi pronti o la possibilità di procedere autonomamente, il sistema è progettato per lavorare su strade a carreggiata unica prive di intersezioni.

La tecnologia alla base del funzionamento di questo nuovo sistema si basa su una serie radar ad alta precisione, sistemi LiDAR e telecamere avanzate, il complesso riesce infatti ad analizzare in modo preciso e dettagliato l’ambiente circostante, riuscendo a capire con cosa a che fare sia che si tratti di altri veicoli sia che si tratti di pedoni, ma non è tutto questa nuova versione introduce anche dei microfoni e particolari algoritmi che consentono di riconoscere i veicoli di emergenza attivando una risposta automatica nell’automobile che tenderà così ad accostare autonomamente se necessario per consentire il passaggio del veicolo d’emergenza.

Quando le condizioni stradali consentono l’utilizzo di Drive Pilot un pulsante nella ghiera degli strumenti a forma di A apparirà e sarà illuminato di bianco, una volta attivato si colorerà di turchese e segnalerà che appunto la guida autonoma è attiva e funzionante.