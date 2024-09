Nel corso del weekend, milioni di utenti Android hanno riscontrato un grave problema tecnico legato all’applicazione Google Search. Un bug, comparso nella giornata di domenica, ha causato il crash ripetuto dell’app ogni volta che gli utenti cercavano di effettuare una ricerca. L’app, una volta aperta, si chiudeva subito dopo un breve caricamento, impedendo l’uso delle funzioni principali.

Il problema ha coinvolto sia la versione stabile (15.35) che quella beta (15.36) dell’app su diverse distribuzioni Android, senza distinzioni particolari tra modelli o produttori di dispositivi. Anche il widget della barra di ricerca mostrava segni di malfunzionamento, con le query precedenti che venivano visualizzate brevemente prima del crash. Google ha confermato il disservizio alle 23:07 PT di domenica, indicando di essere al lavoro per identificare la causa principale.

Un problema tecnico ha bloccato Google Search

Fortunatamente, non tutte le funzionalità sono state influenzate dal bug. Strumenti come Google Assistant, Google Lens, Gemini e Circle to Search hanno continuato a funzionare correttamente, senza interruzioni. È interessante notare che solo l’app Google su dispositivi Android è stata colpita, mentre gli utenti iOS non hanno riscontrato alcun problema simile.

L’azienda ha risolto il problema in poco più di un’ora, ripristinando il normale funzionamento dell’applicazione. Tuttavia, Google non ha fornito dettagli specifici riguardo l’origine del bug, lasciando aperti interrogativi sulla sua causa. Molti utenti si sono rivolti ai forum per segnalare il problema, e alcuni hanno suggerito soluzioni temporanee come la disinstallazione degli aggiornamenti recenti dell’app. Nonostante il disagio, la questione è stata prontamente gestita, garantendo un ritorno alla normalità in tempi rapidi.

Una fortuna, proprio perché al giorno d’oggi praticamente nessuno può fare a meno del proprio motore di ricerca con il quale riuscire ad accedere a miliardi di informazioni con un solo clic, una comodità che ha letteralmente segnato un cambio radicale delle nostre vite.