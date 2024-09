Rilevare la droga nelle auto, è questo il nuovo sistema brevettato dalla casa automobilistica Ford. Non a caso, il traffico di stupefacenti è purtroppo un problema che riguarda tutti da vicino.

Con l’obiettivo di contrastare questo fenomeno, la statunitense Ford ha pensato di realizzare un innovativo sistema da implementare sulle proprie vetture. Presentato a settembre 2024, il progetto punta a monitorare le vetture ed evitare, di conseguenza, che nell’auto vengano nascoste sostanze stupefacenti senza che il proprietario ne sia a conoscenza. Scopriamo insieme maggiori dettagli inerenti alla nuova tecnologia pensata da Ford.

Ford: l’obiettivo è combattere il narcotraffico

L’obiettivo di Ford è quello di aiutare persone che a volte, inconsapevolmente, si ritrovano coinvolte nel traffico di droga. A cosa ha pensato dunque Ford per evitare tutto questo?

Secondo quanto diffuso, il sistema consente di rilevare eventuali attività tramite l’utilizzo di sensori e telecamere. Inoltre, per contrastare il fenomeno non mancano funzionalità come monitoraggio del peso del veicolo ma non solo. Tra queste anche l’ascolto di attività anomale nelle vicinanze e la registrazione dell’ambiente circostante.

Chiaramente, Ford punta allo sviluppo di tecnologie ottimali per poter contribuire alla lotta contro il traffico di droga. Non dimentichiamo che stiamo parlando di traffico di droga in cui gli automobilisti sono completamente innocenti e non a conoscenza di quanto accade.

Dunque, il sistema pensato dalla casa automobilistica Ford sfrutta i sensori del veicolo per rilevare eventuali anomalie. Sono proprio le telecamere infatti a registrare quanto accade e ad aiutare a scoprire eventuali mosse anomale. Al fine di contrastare il fenomeno del traffico di droga, ormai purtroppo diffuso, eventuali cambiamenti nella marcia del veicolo a causa del peso della droga possono essere rilevati dal sistema di controllo.

Nonostante il progetto di Ford sia, in realtà, solamente un brevetto, l’intento è quello di portare sulle proprie auto un sistema innovativo in grado di contrastare un problema ormai grave.