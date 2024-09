Il settore automobilistico è in continua espansione ormai da tantissimi anni. Per contribuire alla diffusione di veicoli sul mercato e, soprattutto, per renderlo competitivo e accessibile a qualunque tipologia di acquirente, non mancano costruttori che propongono veicoli efficienti ma economici. E’ il caso, ad esempio, dei costruttori cinesi che negli ultimi anni hanno lanciato sul mercato auto elettriche innovative ed economiche.

Una situazione questa che sembrerebbe però preoccupare il mercato delle quattro ruote. Lo stesso CEO di Ford, Jim Farley, preoccupato dell’attuale situazione ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di un’intervista. Il CEO della casa automobilistica Ford è stato intervistato dei giorni scorsi dal Wall Street Journal. Scopriamo insieme nel corso dell’articolo cosa ha dichiarato il numero uno dal brand statunitense.

Auto elettriche cinesi: una minaccia secondo il CEO di Ford

Nel corso di un’intervista rilasciata al Wall Street Journal, il CEO di Ford, Jim Farley, ha chiaramente espresso la sua preoccupazione relativa alla presenza di auto elettriche cinesi sul mercato automobilistico. Non a caso, stiamo parlando di veicoli che stanno pian piano conquistando il mercato globale. I costruttori cinesi, infatti, stanno portando avanti le loro strategie di espansione lavorando alla realizzazione di nuove auto elettriche.

Al tempo stesso, i problemi non mancano sul mercato automobilistico cinese. Nel mercato interno, infatti, i produttori stranieri stanno perdendo nettamente le proprie quote di mercato vista la presenza di concorrenti più “vantaggiosi”.

La crescita e l’espansione delle auto cinesi dunque sono in netta crescita. Se facciamo riferimento ad alcuni dati recentemente diffusi dal Wall Street Journal, in Messico le vendite di auto quest’anno potrebbero riguardare una percentuale fino al 20% di brand e modelli cinesi.

Non dimentichiamo che attualmente, per i veicoli elettrici cinesi sul mercato statunitense e buona parte di quello europeo vi è la presenza dei dazi. Non ci resta che attendere per capire la situazione futura dei veicoli cinesi sul mercato automobilistico. Senza dubbio, vista la competitività dei veicoli cinesi, efficienti ed economici, anche gli altri costruttori dovranno pensare a nuova strategie.