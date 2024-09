È stato siglato un nuovo accordo tra Smart e Sennheiser. La nuova partnership rappresenta un passo avanti importante per il settore delle auto. Nello specifico, l’innovazione in questione è il Signature Sound ed introduce il Dolby Atmos insieme a ben 20 altoparlanti. In questo modo le due aziende puntano ad offrire una piattaforma eccellente per gli amanti dell’audio di qualità. Un’innovazione importante per rendere il proprio tempo in auto sempre più interattivo. Scopriamo cosa è in grado di fare il nuovo sistema.

I principali dettagli dell’accordo tra Smart e Sennheiser

Le due aziende hanno unito le forze e hanno realizzato un nuovo sistema. Quest’ultimo punta ad offrire prestazioni migliorate per l’esperienza degli utenti con le auto elettriche. Con il nuovo sistema ideato è possibile garantire l’assenza di vibrazioni e un maggiore silenzio, grazie alla trazione elettrica.

Lo scorso agosto è stata presentata la nuova Smart #5. Sarà proprio quest’ultima ad ospitare il nuovo Signature Sound di Sennheiser. Ma come funziona il nuovo sistema?

Il Signature Sound è alla base del nuovo sistema di intrattenimento. Come anticipato, quest’ultimo è composto da 20 altoparlanti. Inoltre, è dotato di nuovi algoritmi audio. Tra quest’ultimi spiccano il “Contrabbas” e il “Concerto”. Quest’ultimi permettono agli utenti di riprodurre gli audio mantenendo la massima autenticità all’interno delle automobili. La potenza massima del sistema è di 2.000watt. Mentre il supporto alla tecnologia Dolby Atmos, insieme all’illuminazione ambientale sincronizzata lavorano insieme per offrire agli individui all’interno della vettura, un’esperienza sensoriale unica nel suo genere.

Si tratta di un’innovazione importante innovazione per il settore delle auto elettriche. Come anticipato, la novità per la riproduzione audio arriverà sulle prossime Smart #5. Non resta che attendere il rilascio della nuova vettura per scoprire come il Signature Sound funzionerà sulle vetture. Smart e Sennheiser insieme promettono di migliorare ulteriormente l’esperienza sulle automobili elettriche anche dal punto di vista dell’intrattenimento.