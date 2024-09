La promozione che tutti gli utenti possono cogliere al volo oggi su Amazon va a toccare un mostro sacro della telefonia mobile, stiamo parlando di Xiaomi 14, il top di gamma dell’azienda cinese, un prodotto eccellente sotto molteplici punti di vista, in vendita oggi finalmente ad un prezzo tutt’altro che impegnativo.

Le dimensioni sono in linea con gli standard a cui siamo abituati, raggiungendo per la precisione 152,8 x 71,5 x 8,28 millimetri di spessore, con un peso che si aggira attorno ai 193 grammi, mantenendo comunque la completa resistenza all’acqua e agli agenti atmosferici. Sotto il cofano si può trovare un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, che viene affiancato da una GPU Adreno 750, con anche 12GB di RAM e 512GB di memoria interna ROM (non espandibile).

Xiaomi 14: l’offerta più incredibile su Amazon

Una promozione da non perdere che prevede anche uno degli sconti migliori di sempre, infatti in questi giorni arriva l’occasione per acquistare lo Xiaomi 14, come vi dicevamo nella variante da 12GB di RAM e 512GB di ROM, ad un prezzo inedito: basteranno 665 euro per il suo acquisto, con un risparmio del 28% sul listino consigliato di 926 euro. Premete qui per l’acquisto.

Ciò che permette allo Xiaomi 14 di distinguersi dalla massa è un comparto fotografico qualitativamente superiore alla media, nello specifico parliamo di un trittico di sensori fotografici: tutti da 50 megapixel, composti da un principale, un secondario ultragrandangolare ed anche un teleobiettivo. I video vengono realizzati al massimo in 8K a 24fps, con scatti che sfruttano un angolo di ripresa massimo di 115 gradi. Anteriormente è invece posizionato un sensore da 32 megapixel di discreta qualità generale. La batteria è un componente da 4610 mAh, che supporta la ricarica rapida, così da poter tornare ad utilizzare lo smartphone il prima possibile.