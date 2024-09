Alcune recenti dichiarazioni sembrano aver confermato che Apple ha sospeso gli ordini da Kunshan Kersen Science and Technology. La causa riguarda una serie di problematiche relative ai cuscinetti dei MacBook Air. Quest’ultimi, infatti, erano stati realizzati dalla compagnia cinese.

Apple: problemi con i cuscinetti del MacBook Air

Secondo quanto riportato, sembra che fino alla fine del 2024, le aziende taiwanesi Shin Zhy Shing e Jarllytech e la statunitense Amphenol si occuperanno della fornitura delle componenti. Nello specifico, si fa riferimento a meccanismi mobili. Tra cui ci sono le ventole e le cerniere utilizzate per aprire lo schermo dei laptop.

Riguardo ai cuscinetti dei MacBook Air, sembra che Apple abbia notato i difetti riscontrati dopo una serie di test intensivi relativi alla resistenza del dispositivo. Ciò significa che è stato possibile notare quanto riportato quando la produzione era stata già avviata. A riportare la notizia è DigiTimes. Le sue fonti hanno ribadito che nessuno dei MacBook Air con i cuscinetti difettosi è però arrivato al pubblico. Ciò sembrerebbe confermare che nessun laptop al momento disponibile per gli utenti dovrebbe presentare alcun problema. In questo caso, l’intoppo riguarda solo la produzione dei nuovi MacBook Air.

La fonte che ha riportato suddette informazioni ha parlato anche dei prossimi dispositivi Pro. Sembra infatti ormai certo che Apple lanci sul mercato i MacBook Pro che dovrebbero arrivare sul mercato durante i prossimi mesi. Tratto distintivo di questi laptop sono sicuramente le sue specifiche. In particolare, si parla di schermi mini LED da 14 e 16 pollici. Inoltre, i MacBook Pro presenteranno chip M4 Pro e M4 Max. Inoltre, sembrano essere in arrivo anche ulteriori novità. Sembra che sia imminente anche il lancio dei nuovi Mac Mini. Non resta che attendere le prime dichiarazioni di Apple riguardo la questione della produzione dei cuscinetti difettosi e sui nuovi dispositivi presto in arrivo sul mercato.