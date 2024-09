WhatsApp sta lavorando ad una nuova funzionalità. Quest’ultima permette alla piattaforma di gestire i messaggi ricevuti da numeri sconosciuti. La funzione è arrivata già da un po’, ma ora sta per essere ampliata. Nello specifico, sembra che alcuni utenti possono sperimentare una nuova opzione che permette di gestire il filtro dei messaggi ricevuti da account sconosciuti.

WhatsApp interviene sui messaggi sconosciuti

I primi utenti a testare tale novità sono quelli che hanno accesso alla versione beta della piattaforma. La nuova funzione agisce bloccando grandi volumi di messaggi provenienti da account potenzialmente dannosi. Si tratta di una funzionalità di sicurezza disponibile direttamente nelle impostazioni di WhatsApp.

Per poter attivare la nuova opzione sulla piattaforma bisogna recarsi nella sezione “Avanzate” delle Impostazioni della privacy. L’opzione bloccherà in automatico i messaggi ricevuti da account sconosciuti. In questo modo viene offerta agli utenti una maggiore sicurezza e protezione contro potenziali pericoli digitali.

Ovviamente, bisogna sottolineare che la nuova funzione di WhatsApp non blocca tutti i messaggi ricevuti dopo aver attivato l’opzione. Nello specifico, la nuova funzione fa riferimento agli account che inviano un numero elevato di messaggi in un breve periodo.

Come funziona nel dettaglio? Sulla piattaforma è disponibile un algoritmo che monitora la frequenza dei messaggi ricevuti da account sconosciuti. Dopo i primi rilevamenti verrà automaticamente rimosso il blocco solo se la situazione si normalizzerà. Ciò significa che non si blocca in modo permanente tutti i contatti, ma solo quelli che dimostrano di avere un atteggiamento sospetto.

Proprio in vista di tali situazioni, WhatsApp potrebbe consigliare agli utenti di abilitare l’opzione. In particolare, ciò accade se si riceve una quantità elevata di messaggi da sconosciuti. Come anticipato al momento la funzione è a disposizione solo per alcuni beta tester di WhatsApp. È necessario attendere per scoprire quando la nuova funzione arriverà anche sulla versione stabile della piattaforma.