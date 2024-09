Vodafone continua a consolidare la sua posizione nel mercato delle telecomunicazioni italiane con una serie di offerte mirate, in particolare nel settore del 5G. Grazie alla sua avanzata Giga Network 5G, che consente di navigare fino a 2 Gbps in download, l’operatore britannico ha esteso la copertura alle principali città italiane, tra cui Bari, Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Torino e Verona. Questo servizio è pensato per chi cerca una connessione veloce e affidabile, offrendo una soluzione ideale per chi utilizza quotidianamente il web per lavoro, svago o studio.

Le due imperdibili offerte Vodafone in 5G

Oltre alla velocità di navigazione, Vodafone offre ai nuovi clienti tariffe con prezzo fisso per 24 mesi. Questa garanzia di stabilità economica è un valore aggiunto per chi desidera evitare sorprese in bolletta, un elemento importante in un contesto in cui i costi dei servizi di telecomunicazione tendono a variare. Tra le promozioni attualmente disponibili, ci sono due offerte principali rivolte a chi passa a Vodafone nel mese di settembre.

La prima offerta, a 7,99 euro al mese, include minuti e SMS illimitati e un pacchetto dati di 150 GB in 5G, ridotti a 100 GB senza Smart Pay, il sistema di pagamento automatico tramite conto corrente o carta di credito. Questa tariffa include anche 8 GB di dati per la navigazione in roaming all’interno dell’Unione Europea. È accessibile per chi proviene da operatori virtuali come Iliad, Fastweb Mobile, CoopVoce e PosteMobile.

L’altra offerta, invece, prevede un prezzo fisso di 11,99 euro al mese per 24 mesi ed è destinata a chi richiede la portabilità del numero da TIM, WindTre, Kena Mobile e Very Mobile. Il contributo per l’attivazione è di 1,01 euro. Entrambe le offerte prevedono l’azzeramento dei costi per la SIM e la spedizione gratuita se l’acquisto viene effettuato online.

Con queste proposte, Vodafone punta a rafforzare la propria presenza nel mercato, offrendo servizi di qualità a prezzi competitivi e rispondendo alle esigenze di una clientela sempre più attenta alla velocità di connessione e alla trasparenza tariffaria.