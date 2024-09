Per tutti gli amanti dei percorsi outdoor che scelgono di essere accompagnati da uno smartwatch fedele, tra poco tempo uscirà un nuovo gioiello esperto nel settore ovvero il nuovo Garmin Fenix 8.

Orologio che sarà pronto per ogni attività possibile outdoor, facendo così sognare tutti gli appassionati di questo settore.

Garmin Fenix 8, nuova uscita?

Un nuovo compagno pronto per le avventure più estreme, il quale è pronto ad accompagnarvi in montagna o all’interno di grotte subacquee. Il quale però può anche essere usato per pagare la spesa al supermercato, stiamo parlando del nuovo smartwatch di Garmin.

Stiamo parlando di un nuovo smartwatch che cerca sempre di essere il più completo possibile senza mettere da parte la sua vera natura ovvero l’outdoor. Orologio che arriva in diverse misure ovvero 43, 47 e 51 millimetri. Dividendosi ancora per i vari schermi che possono essere per Garmin Fenix 8, AMOLED e altre versioni con schermo MIP a ricarica solare.

Per quanto riguarda la sua struttura rimane sempre la solita gabbia rinforzata, che protegge i vari sensori. I display utilizzano i vetri Gorilla Corning o zaffiro nelle varie versioni premium.

Oltre a questo il nuovo Garmin Fenix 8 può essere utilizzato anche con dei comandi vocali, normalmente associati al proprio assistente vocale. Si può inoltre scaricare le playlist di Spotify e pagare tramite NFC con Garmin Pay.

Oltre ai vari programmi di allenamento, il nuovo dispositivo include le mappe TopoActive, le quali sono scaricabili per poterle usare in qualsiasi tipo di escursione. Il tutto accompagnato dalla funzione Dynamic Round Trip che crea percorsi ideali per l’esplorazione.

Per quanto riguarda la sua batteria il nuovo Garmin Fenix 8 per le due versioni AMOLED e Solar, la prima può arrivare a una durata di 29 giorni mentre il record lo detiene la versione Solar da 51 mm. La quale arriva fino a 48 giorni di autonomia.

Parlando di prezzi la nuova serie parte da 999,99 euro fino a prolungarsi per i modelli più costosi per i 1299,99 euro.