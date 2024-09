Xiaomi ha prodotto recentemente due modelli di smartphone che la società ha presentato in questi giorni il giorno di lancio ufficiale. Intanto ci sono già alcune novità sulle caratteristiche costruttive e software di questi modelli. Gli smartphone in questione sono lo Xiaomi 14T e il 14T Pro che fanno parte della fascia alta di questi dispositivi nella loro categoria. Per questi dispositivi abbiamo delle novità introdotte dalla società per rendere sempre più interessante uno dei due modelli.

Le caratteristiche produttive dei due smartphone sono molto interessanti soprattutto per quanto riguarda la scelta dei vari componenti inseriti al loro interno. Una delle novità riguarda la capacità di ricarica rapida che è stata aumentata per velocizzare la ricarica del dispositivo. Inoltre è stata aumentata anche la memoria disponibile in modo da ottimizzare lo spazio di archiviazione.

Xiaomi, ecco le caratteristiche dei nuovi modelli

Lo Xiaomi 14T avrà una RAM da 12 GB con una memoria di archiviazione di 128 GB, una fotocamera posteriore dal 50 MP ed una anteriore da 32 MP. Possiede una batteria con capacità 5.000 mAh e una velocità di ricarica da 67 W. Tutto questo verrà a costare in Europa 699 euro, prezzo attendibile se consideriamo le caratteristiche di cui dispone. Per quanto riguarda lo Xiaomi 14T Pro invece, la memoria RAM è sempre da 12 GB, quella di archiviazione è di 512 GB. Dispone di una fotocamera posteriore da 50 MP ed una anteriore da 32 MP. La novità sta oltre che nei componenti del SoC, anche nella velocità di ricarica che è di 120 W in cablata e 50 W in wireless. Per questo modello il prezzo di partenza è 899 euro ed è disponibile in tre colorazioni differenti: Titan Gray, Titan Blue e Titan Black.

Questi modelli, vedendo la scheda tecnica, risultano essere molto sorprendenti e degni del loro nome, per cui non resta che aspettare la loro presentazione ufficiale che avverrà tra qualche giorno.