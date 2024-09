Siamo arrivati quasi alla fine del mese di di settembre 2024. Nonostante manchino quindi pochi giorni all’inizio del nuovo mese , l’operatore telefonico virtuale Very Mobile sembra che abbia deciso di continuare a proporre sia sul proprio sito ufficiale sia nei negozi il suo fantastico portafoglio di offerte di rete mobile. Si tratta come sempre di offerte estremamente convenienti e a basso costo. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Very Mobile, continuano fino a fine mese le super offerte dell’operatore virtuale

L’operatore telefonico virtuale Very Mobile sembra che abbia deciso di continuare a proporre il suo fantastico catalogo di offerte di rete mobile. Come già accennato in apertura, infatti, tra poco terminerà il mese di settembre, ma per il momento rimarranno disponibili all’attivazione tutte le super offerte dell’operatore virtuale.

Tra queste, si parte da una super offerta solo dati dal costo di soli 2,99 euro al mese . Si tratta dell’offerta Very Things 2,99. Quest’ultima include ogni mese fino a 1 GB di traffico dati validi per navigare con connettività 4G ad una velocità massima pari a 300 mbps in download e fino a 100 mbps in upload. Per avere una maggiore quantità di giga, ci sono altre offerte di questa serie che arrivano ad offrire un massimo di 500 GB di traffico dati al mese.

L’operatore sta inoltre continuando a proporre l’attivazione anche delle sue altre offerte di rete mobile più classiche. Tra queste, c’è ad esempio l’offerta di rete mobile denominata Very 6,99 Giga x2. Quest’ultima, in particolare, arriva ad includere ogni mese fino a 200 GB di traffico dati validi sempre per navigare con connettività 4G . L’offerta include poi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche sms illimitati verso tutti i numeri. Il costo che gli utenti dovranno sostenere per questa offerta è pari a 6,99 euro tramite il metodo di pagamento automatico Ricarica Automatica.