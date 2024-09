In attesa del lancio ufficiale di OnePlus 13, proviamo ad immaginare quali saranno le caratteristiche tecniche del prossimo flagship del produttore. Il device avrà l’arduo compito di rappresentare un’evoluzione tecnica dell’ottimo OnePlus 12, ma l’azienda sembra riuscita nell’impresa.

Le indiscrezioni riguardanti le specifiche dello smartphone si stanno susseguendo da tempo, per questo motivo abbiamo deciso di raccogliere le indiscrezioni più affidabili per stilare una possibile scheda tecnica. Ricordiamo che, al momento, il brand non ha confermato alcuna caratteristica; quindi, si tratta esclusivamente di informazioni non ufficial.

La presentazione di OnePlus 13 è attesa entro la fine di ottobre e, a distanza di circa un mese, possiamo affermare che lo smartphone sarà caratterizzato da un display da 6.8 pollici. Il pannello sarà realizzato da BOE basato sulla tecnologia OLED, con una risoluzione da 2K e un refresh rate in grado di raggiungere i 120Hz.

Scopriamo quasi tutti i segreti della scheda tecnica del nuovissimo OnePlus 13 prima della sua presentazione ufficiale

Le prestazioni da top di gamma saranno assicurate dal SoC Snapdragon 8 Gen 4. La nuova piattaforma hardware di Qualcomm sarà supportata da un ammontare di memoria RAM che arriverà fino a 24GB di tipo LPDDR5X. La memora interna, invece, sarà da 1TB per il modello più prestazionale.

Ci aspettiamo novità importanti anche per quanto riguarda il comparto fotografico. OnePlus continuerà la propria partnership con Hasselblad per garantire agli utenti la miglior esperienza possibile. Le ottiche presenti al posteriore saranno tre, tutte da 50 MP. Entrando maggiormente nello specifico, il sensore principale sarà un LYT-808 con supporto OIS a cui si affianca un sensore ultra wide LYT-600 e un teleobiettivo periscopico LYT-600 3X. La fotocamera frontale sarà da 32 MP con particolare attenzione allo scatto dei selfie.

L’autonomia sarà garantita da una batteria molto capiente che raggiungerà i 6.000mAh che supporterà la ricarica rapida a 100W in modalità cablata e 50W in modalità wireless. Dal punto di vista software, OnePlus 13 utilizzerà l’interfaccia proprietaria ColorOS 15 basata su Android 15. Infine, ci aspettiamo che lo smartphone potrà contare sulla certificazione IP68 contro le infiltrazioni di acqua e polvere.