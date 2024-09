L’azienda di Carl Pei si sta preparando al lancio di un nuovo prodotto. L’anno per Nothing è stato particolarmente fruttuoso e sembra che potrebbe concludersi con l’arrivo di un nuovo dispositivo. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, sembra che il prossimo 24 settembre, Nothing potrebbe presentare i suoi nuovi auricolari.

In particolare, si fa riferimento alle “cuffie open-ear”. Quest’ultime potrebbero presentare un design particolare. Quest’ultime potrebbero lasciare libero il condotto uditivo. Dettaglio particolare che le distinguerebbero dalle classiche cuffie in-ear.

Nothing pronta al lancio di nuovi auricolari?

L’azienda ha presentato un video decisamente criptico. L’unico elemento distintivo presente nelle immagini è quello che compare anche all’interno del testo pubblicato insieme al video. Si tratta dell’espressione “Out in the open”. Quest’ultima risulta essere un richiamo a “Nothing Ear Open”. Si tratta del nome che è stato assegnato ai nuovi auricolari Bluetooth. Tale dettaglio è stato diffuso lo scorso mese con un leak. L’informazione deriva direttamente dal database IMDA di Singapore.

Ci sono ulteriori informazioni che fanno pensare al rilascio effettivo delle nuove cuffie Nothing. Come è noto, l’azienda di Pei è solita pubblicare dei piccoli spoiler. Quest’ultimi anticipano sempre l’arrivo delle novità per il mercato. E sembra che anche questa volta, Nothing intenda fare lo stesso. Nello specifico, lo scorso 5 settembre, è stato pubblicato un post su X. In una foto viene, infatti, mostrato un dettaglio sulla destra che sembra essere proprio la griglia di uno speaker. Lo stile del post e della presentazione è decisamente riconoscibile e richiama il classico look di Nothing.

Al momento non ci sono ulteriori informazioni su tale argomento. Questi piccoli spoiler hanno evidenziato alcuni dettagli interessanti, ma solo una dichiarazione ufficiale da parte di Nothing potrà confermare l’arrivo degli auricolari sul mercato. All’evento del 24 settembre manca sempre meno. In quell’occasione l’azienda di Pei potrà, ipoteticamente, presentare ufficialmente il suo nuovo dispositivo, evidenziando le sue caratteristiche principali.