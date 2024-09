Quanti utenti hanno paura dei messaggi eliminati in chat su WhatsApp o semplicemente vanno in ansia perché vorrebbero conoscerne il contenuto? Di certo in tanti, ma niente paura: esiste un’applicazione che permette di recuperare tutto senza problemi e gratis.

WhatsApp: recuperare i messaggi con questa applicazione sarà semplicissimo, ecco come funziona

Capita sempre che le persone si ritrovano ad avere dei problemi in chat, perché uno o più messaggi sono stati cancellati. In quel momento c’è una fase di totale sgomento, in cui l’utente non sa come fare a sbrigare quella faccenda. Le domande sono diverse ed attanagliano la sua mente: cosa c’era scritto in quel testo? Era un’offesa? Era qualcosa di importante che tutti potevano conoscere, ma non io? Sarebbe stato qualcosa che avrebbe potuto lasciarmi capire se i miei sono dei veri amici? È stato solo un errore?

Tra tutte queste domande c’è invece un’affermazione che tutti dovrebbero fare per evitare situazioni del genere: bisogna scaricare WAMR. Questa applicazione che con WhatsApp non ha nulla a che fare in quanto non è riconosciuta ufficialmente, garantisce la possibilità di evitare momenti del genere. Scaricando questa piattaforma di terze parti che è disponibile attualmente solo per Android e nel formato apk si può recuperare ogni messaggio eliminato di proposito.

Basta infatti scaricare WAMR dal web e avviare l’applicazione. Non bisogna fare praticamente nulla se non attivarla e da quel momento ogni notifica che arriverà relativamente a WhatsApp, spingerà la piattaforma a salvarne il contenuto. Questo significa che da quel momento in poi tutti i messaggi che verranno eliminati di proposito, potranno essere recuperati gratis.

Esatto, da quel momento in poi. Ricordate che scaricare WAMR dopo che ci si è resi conto di un messaggio eliminato, non serve praticamente a nulla. L’applicazione funziona solo se il messaggio è stato eliminato dopo la sua installazione.