Bill Gates, di recente, ha rilasciato un’intervista a CNBC. In quest’ultima ha rivelato alcune informazioni interessanti. In particolare, il co-fondatore di Microsoft ha affermato che, se avesse la possibilità di rifondare la sua azienda, lo farebbe incentrandola completamente sull’intelligenza artificiale. La sua dichiarazione mette in luce come l’intero settore tecnologico stia evolvendo.

Secondo quanto dichiarato, oggi gli investitori risultano particolarmente interessati ai progetti AI. Ciò permette a molti di avviare i propri progetti anche se hanno solo delle bozze tra le mani. Allo stesso tempo, Gates ha evidenziato come raggiungere il successo con l’intelligenza artificiale sia molto più complicato. In particolare, rispetto ai software tradizionale.

Microsoft avrebbe potuto basarsi solo sull’AI?

Considerando tali riflessioni, Gates ha affermato che l’intelligenza artificiale risulta particolarmente trasformativa. Ciò permette di offrire innumerevoli opportunità per le startup emergenti. L’imprenditore ha anche evidenziato uno scenario interessante. Gates, nell’intervista, ha proposto una riflessione sulle origini di Microsoft e sul successo ottenuto. Sembra infatti, che l’imprenditore crede che non avrebbe potuto ottenere il successo raggiunto applicando la sua strategia d’origine nel settore dell’AI.

Gates ritiene che il puntare sull’intelligenza artificiale non sia abbastanza distintivo. Bisogna concentrarsi su una visione unica che possa attirare l’attenzione. Inoltre, il co-fondatore di Microsoft crede che le startup AI di oggi non siano abbastanza attive. Il settore dell’intelligenza artificiale è ancora un territorio inesplorato dettaglio che apre spiragli a nuove innovazioni e miglioramenti.

L’idea proposta da Bill Gates sembra essere stata adottata anche dalla stessa Microsoft. L’azienda, infatti, sta concentrando molte attenzioni sul settore dell’intelligenza artificiale. Ciò ha però portato ad una situazione piuttosto complicata. Molti investitori, di recente, hanno infatti, criticato Microsoft a causa delle ingenti spese dell’azienda. Quest’ultimi sono stati impiegati per progetti AI che però sembra non abbia portato a risultati concreti. Le spese non hanno ancora portato a ritorni immediati, dettaglio che ha portato a non poche critiche.