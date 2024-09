Offerte SHOCK da Lidl: tutti gli attrezzi per rinnovare casa

Siete pronti a dare una rinfrescata alla vostra casa? Volete darvi ai lavori? Avete una ditta specializzata? Lidl ha tutto ciò che vi serve! Dalle attrezzature per il fai-da-te agli utensili da cucina, agli strumenti più professionali e il tutto a prezzi che non troverete altrove! Ogni settimana ci sono nuove offerte per voi, perfette per rinnovare gli spazi prima che arrivi l’autunno. E cosa c’è di meglio che risparmiare su prodotti di qualità senza rinunciare a prestazioni top?

Lidl: il bricolage a piccoli prezzi vi aspetta

Questa settimana Lidl vi propone una selezione di attrezzi e utensili che renderanno qualsiasi progetto di bricolage o riorganizzazione della casa più semplice ed economico. Vi serve una sega circolare? È in offerta speciale a soli 39,00€! Ideale per lavori di precisione e robustezza, un vero must per gli appassionati del fai-da-te. Non è tutto: per chi cerca piccoli strumenti pratici, il set per svasatura doppia, tagliatubi o pinza è disponibile a un prezzo incredibile di 5,99€. Una promozione così non si vede tutti i giorni!

Avete in mente lavori in bagno? Lidl vi ha pensato! Non lasciatevi sfuggire la pistola sturatubi a pressione a soli 12,99€. Funzionale e facilissima da usare, vi risolverà i piccoli inconvenienti di ogni giorno. E per le rifiniture, il set pistola portacartucce a sei pezzi è in offerta a 4,99€! Chi cerca attrezzi per l’idraulica troverà anche il set regolatori del flusso da 25 pezzi a soli 7,99€ e la chiave di montaggio universale per sanitari a 2,99€. Se state cercando un set completo per i lavori domestici, il set per idraulica a 3 pezzi è proposto a 11,99€. Serve precisione? La livella forata per installazioni è vostra per 7,99€.

Per chi vuole rifinire le fughe, c’è il set utensili per fughe a 3,49€, e per riparare la doccia, trovate la guarnizione per ante a soli 2,99€. Non perdete queste occasioni uniche! Correte nei negozi Lidl o visitate il volantino online per scoprire tutti i prodotti in offerta. Troverete tantissimi altri articoli in promo, vi basta solo cercare tra gli scaffali.