Apple MacBook Air è il notebook, nella sua versione con chip Apple M2, che gli utenti si ritrovano a voler acquistare nel momento in cui vorrebbero entrare di diritto nell’ecosistema dell’azienda di Cupertino, ma senza essere costretti ad investire cifre troppo elevate.

Il modello in questione ha tutte le carte in regola per essere considerato un top di gamma, è infatti presente un pannello Liquid Retina da 13,6 pollici di diagonale, con cornici sottilissime su tutti i lati, passando poi per una configurazione di base che prevede 8GB di RAM e 256GB di memoria interna su SSD, affidandosi, come anticipato del resto, al chip M2 di cui vi abbiamo parlato nel paragrafo precedente.

Apple MacBook Air con M2: che sconto Amazon

E’ arrivato il momento di pensare di acquistare un Apple MacBook Air, infatti il suo prezzo consigliato, per la variante che presenta 256GB di memoria interna, sarebbe di 1249 euro. Solamente in questi giorni è stato attivato uno sconto molto interessante, che prevede la riduzione del 24% del valore originario, così da poter arrivare a spendere solamente 949 euro, con annessa la garanzia legale della durata complessiva di 2 anni. Ordinatelo premendo qui.

Nella parte anteriore, poco sopra il display per intenderci, è presente una videocamera FaceTime HD con risoluzione massima a 1080p, affiancata da tre microfoni in array, con un sistema a quattro altoparlanti, con supporto ad audio spaziale, utilissimo per riuscire a godere di un audio davvero di altissimo livello. Il prodotto presenta svariate opzioni di connettività, tra cui annoveriamo una porta MagSafe per la ricarica, ma anche due thunderbolt ed un semplice jack per il collegamento di cuffie esterne. Tutte queste (ottime) specifiche sono raccolte in uno chassis relativamente piccolo, con un peso complessivo di 1,24kg.