Microsoft ha svelato una nuova funzionalità chiamata “Copilot Pages,” pensata per rivoluzionare il lavoro di squadra nelle aziende. Questa piattaforma di collaborazione, basata sull’intelligenza artificiale, offre agli utenti la possibilità di utilizzare il chatbot Copilot per creare contenuti e trasferire risposte in una nuova pagina. Quest’ ultima, una volta creata, può essere modificata in tempo reale insieme ad altri membri del team. Facilitando così la collaborazione e rendendo l’ intero processo più interattivo. Jared Spataro, vicepresidente aziendale per l’AI di Microsoft, ha sottolineato come questo rappresenti un nuovo modo di lavorare. Una metodologia in cui i team possono interagire con Copilot proprio come se fosse un partner attivo. Sarà infatti possibile aggiungere facilmente contenuti dai propri dati, file e dal web, rendendo la collaborazione un’esperienza molto più coinvolgente e fluida.

Copilot si espande e introduce altre funzioni

Il lancio di CopilotPages è già iniziato per gli utilizzatori di Microsoft365 Copilot e sarà accessibile a tutti gli abbonati entro la fine del mese. Questa novità si basa sul lavoro di Microsoft con Loop, un progetto che offre documenti collaborativi simili a quelli di Notion. Una delle caratteristiche chiave di questa piattaforma è la semplicità con cui possono essere condivise le informazioni. Tramite un semplice link, infatti, i colleghi possono iniziare a lavorare insieme immediatamente, come con i documenti Word condivisi. In più, queste pagine possono essere incorporate in altre, offrendo una maggiore flessibilità e integrazione.

Oltre a Copilot-Pages, Microsoft sta portando la sua innovativa piattaforma di AI a un pubblico ancora più ampio. Il chatbot intelligente sarà infatti disponibile per gli oltre 400 milioni di persone che vi accedono con un account aziendale MicrosoftEntra. Tale espansione fa parte di un piano più ampio per integrare l’assistente AI in una varietà di applicazioni Office, migliorando l’esperienza di lavoro complessiva delle persone coinvolte.

Un’altra importante novità è l’introduzione degli agenti Copilot, progettati per svolgere autonomamente compiti all’interno delle aziende. A differenza dei chatbot tradizionali, questi non attendono semplicemente le richieste degli utenti ma sono in grado di svolgere da soli attività come monitorare le caselle di posta elettronica e svolgere altri processi che richiederebbero tempo se svolti manualmente. Gli abbonati a Microsoft365 avranno anche accesso a un nuovo strumento di creazione di agenti all’interno di CopilotStudio. Qui, chiunque può creare rapidamente un agente, sfruttando il vasto archivio di conoscenze memorizzato nei file SharePoint dell’azienda. Questi agiscono come colleghi virtuali all’interno di piattaforme come Teams o Outlook. È infatti possibile interagire con loro in modo naturale, cosa che migliora ulteriormente il flusso di lavoro.