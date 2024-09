Huawei ha sfruttato la finestra di Barcellona e del suo Innovative Product Launch per svelare l’intera linea di smartwatch che sposa alla grande il concetto “Fashion Edge” basato sull’eleganza ed allo stesso tempo sulla tecnologia di livello avanzato. L’azienda ha svelato ufficialmente i suoi nuovi Watch GT 5, D2 e Ultimate Green Edition, prodotti che mostrano un design accattivante ma soprattutto tante funzionalità di altissimo livello.

Huawei Watch GT 5, il design

Quello che caratterizza fin dal primo impatto, il nuovo Huawei Watch GT 5 è sicuramente il suo design definito sharp-Edged. L’orologio è disponibile a sua volta in due edizioni ovvero Pro e Standard. Domina il concetto “Fashion Edge”, in particolare con i modelli Pro che sono stati realizzati in lega di titanio di grado aerospaziale e ceramica nanocristallina. Sono pertanto in grado di offrire elevatissimi livelli di resistenza.

Per quanto riguarda la resistenza del vetro, è stata aumentata del 200%. Più in particolare i GT 5 Pro, disponibile nelle versioni da 42 e 46 mm, può ora resistere maggiormente agli urti e a qualsiasi tipo di condizione.

Funzioni potenziate e nuove opportunità al polso

Basti pensare che Huawei ha deciso di fare un vero regalo a chi ama il golf o le immersioni. Nel primo caso, sono state aggiunte più di 15.000 mappe di campi da golf in tutto il mondo mentre per quanto riguarda le immersioni, c’è la nuova modalità Free Diving. In relazione a tutto ciò, sono stati superati i test di impermeabilità grazie allo standard di cui gli orologi sono provvisti che IP69K.

Molto interessante la nuova tastiera che garantisce un inserimento del testo molto più comodo, soprattutto per le applicazioni di messaggistica. Non mancano poi i vari sistemi per le misurazioni, come il TrueSense System per monitorare sia salute che fitness, questa volta migliorato nettamente con nuovi algoritmi. Leggere la frequenza cardiaca o l’ossigeno nel sangue o magari la frequenza respiratoria, sarà ancora più semplice ed accurato per i dispositivi. Migliora nettamente anche il Huawei Sunflower Positioning System. Con questo gli utenti adesso possono usufruire di un’analisi più dettagliata delle varie discipline sportive, ottimizzando così le loro prestazioni. Ci sono ad esempio delle funzioni specifiche per chi ama la corsa e c’è anche l’analisi della postura.

Prezzi e disponibilità

La nuova serie Huawei Watch GT 5 è disponibile da oggi a partire da 249 euro su Huawei Store. Gli utenti hanno diritto a un’iscrizione gratuita di 3 mesi a Huawei Health+, che dà accesso a una serie di vantaggi esclusivi, tra cui: allenamenti da principiante ad avanzato, meditazioni guidate, Stay Fit Plan ed esercizi di respirazione.

A partire dal 19 settembre e fino al 31 ottobre, acquistando Huawei Watch GT 5, si potranno ottenere gli auricolari FreeBuds 5i in omaggio e utilizzando il codice coupon AMKTGT5, si potrà acquistare gratuitamente in bundle un cinturino aggiuntivo dal valore di 49 €.