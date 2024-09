Huawei presenta Watch D2 e Watch Ultimate Green Edition

L’eleganza nel mondo degli indossabili è di fondamentale importanza per Huawei, che a Barcellona ha presentato la sua nuova serie di smartwatch. Ovviamente, oltre al concetto “Fashion Edge”, non manca l’approccio alla tecnologia più estrema e all’avanguardia sia in termini di materiali usati che di funzionalità incluse. Ci sono altri due prodotti che hanno rubato la scena, ovvero il nuovo Watch D2 e il Watch Ultimate Green Edition.

Huawei Watch D2: l’azienda si conferma tra le migliori nel campo della salute

Il nuovo Huawei Watch D2 è esteticamente molto interessante a primo impatto. È molto leggero e sottile e presenta un ampio schermo da 1,82 pollici. La sua grande compattezza ne permette il comodo utilizzo per i vari rilievi della salute fisica in ogni momento e in ogni luogo. Si può arrivare a monitorare fino 9 parametri corporei, generando un report completo.

Con questo nuovo prodotto molto comodo da indossare, Huawei vuole prendere il comando per quanto riguarda i dispositivi wearable in ambito medico. L’azienda ha introdotto il primo sistema di monitoraggio ambulatoriale della pressione arteriosa (ABPM). È arrivata inoltre la certificazione sia dalla NMPA che dalla MDR. È proprio così che Huawei ha intenzione di continuare a coltivare la sua iniziativa “Health Forward”.

Questo dispositivo permette di monitorare la pressione arteriosa in maniera continua e durante tutto l’arco della giornata, ovviamente sfruttando il sistema Huawei TrueSense. In questo modo, ogni misurazione sarà precisa e molto rapida, frutto dei grandi investimenti che l’azienda ha profuso per più di nove anni cercando di migliorare tale tecnologia. Il prezzo è di 399 €.

Huawei Watch Ultimate Green Edition: il mondo non ha limiti

Con il nuovo Watch Ultimate Green Edition, Huawei vuole concedere a tutti l’opportunità di esplorare senza porsi alcun limite o confine. Ci sono degli aggiornamenti rispetto alla precedente versione, con questo modello che porta a nuove modalità per il golf e una modalità chiamata Spedizione Avanzata. Di certo, a creare molto interesse e la nuova colorazione verde, che mette la ciliegina sulla torta ad una qualità costruttiva davvero eccellente. Se nel caso precedente l’obiettivo era quello di dare un esempio dal punto di vista della salute, in questo caso si tratta di un orologio intelligente perfetto per gli spiriti avventurosi e che segue il concetto “Adventure Forward“.

Esteticamente questa nuova Green Edition mostra una lunetta in ceramica bicolore che arriva da un processo produttivo molto complesso che è stato in grado di combinare il bianco e il verde. Grazie alla nuova modalità Corsi di Golf Avanzata, tutti gli amanti di questo sport possono avere delle analisi nel minimo dettaglio, come anche la misurazione delle distanze. Ovviamente, Huawei continua a promuovere uno stile di vita sano: ecco infatti la campagna “Light Up Your Rings“, basata sul sistema degli Anelli Attività e delle Medaglie. Lo scopo è motivare gli utenti a raggiungere i loro obiettivi di fitness. Bisogna ricordare poi un aspetto fondamentale: i dispositivi indossabili Huawei sono compatibili sia con Android che con iOS.

L’autonomia è uno dei punti di forza, siccome può arrivare fino a 14 giorni di uso al massimo, anche se con un utilizzo giornaliero si arriva ad un massimo di 8 giorni. Il nuovo Huawei Watch Ultimate Green Edition è disponibile già da oggi al prezzo di 899 € e chi lo acquista entro il 31 ottobre può ottenere in regalo i Huawei FreeBuds Pro 3.