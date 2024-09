Truffa terribile agli utenti: un messaggio ha svuotato i conti

Con una truffa è facilissimo derubare le persone e costringerle purtroppo ad un periodo di tribolazione tra le varie segnalazioni da effettuare e soluzioni da adottare per arginare il problema. Il numero di utenti che si sta ritrovando di fronte a messaggi dal contenuto ambiguo cresce sempre di più, così come il numero di vittime che ci cascano.

Il contenuto di ogni messaggio che gira tramite e-mail o nelle applicazioni di messaggistica, sta diventando sempre più complicato da identificare e da classificare anche per i più esperti. In queste ore si sta discutendo tantissimo di un messaggio che avrebbe preso tutti di sorpresa: il testo racconterebbe di un avviso urgente di criticità da parte di TIM. In realtà, la celebre azienda italiana non c’entra nulla in tutto questo. Si tratta solo di un modo per fare breccia nelle difese degli utenti.

Nuova truffa in corso: gli utenti credono sia TIM ma non è così, ecco il messaggio

“Ciao caro utente TIM,

Il nostro team di sicurezza ha recentemente rilevato un’attività insolita sul tuo account, il che indica che qualcuno potrebbe aver ottenuto un accesso non autorizzato alle tue informazioni personali. Tale accesso comporta diversi rischi seri, tra cui:

Tentativi di accesso non riusciti multipli da diverse posizioni. Livello di rischio: Alto ;

Un indirizzo IP insolito accede al tuo account medio. Livello di rischio: Alto ;

Modifiche alle impostazioni dell’account senza la tua conoscenza. Livello di rischio: Alto ;

Dispositivi non riconosciuti connessi al tuo account medio. Livello di rischio: Al t o;

o; Transazioni finanziarie non autorizzate. Livello di rischio: Critica.

Per limitare questi rischi e proteggere i tuoi dati, ti consigliamo vivamente di attivare immediatamente il software antivirus consigliato da Tim. Questo software protegge il tuo dispositivo da potenziali minacce e salvaguarda la tua privacy.

Attiva la protezione antivirus

Grazie per l’immediata attenzione prestata a questa questione.