Lotus si prepara a rivoluzionare il settore delle auto sportive elettriche con il concept “Theory 1″, il cui lancio è previsto per il 17 settembre. L’azienda britannica, ha già intrapreso la via dell’elettrificazione con i modelli SUV Emeya e la berlina Eletre. A tal proposito, ha anche pubblicato alcuni video teaser sui social, suscitando curiosità tra gli appassionati. Questa nuova vettura promette di segnare un punto di svolta nella strategia di sviluppo del marchio. Mantenendo però sempre vivo il legame con la tradizione sportiva. Termini come “analogico” e “naturale” utilizzati per descriverla, lasciano intendere che l’esperienza di guida rimarrà coinvolgente. Ciò nonostante l’assenza dei classici motori a combustione interna.

Nuovo arrivo nella casa Lotus: specifiche tecniche e tempistiche di lancio

Le prime immagini condivise rivelano alcuni particolari del design che richiamano lo stile tipico di Lotus. Notiamo subito sottili luci posteriori a LED, uno spoiler posteriore di carattere aggressivo e una coda in stile Kammback, che accentua il carattere sportivo dell’auto. A differenza dei precedenti modelli come Emeya ed Eletre, la Theory 1 sembra voler tornare a linee più classiche e dinamiche. Confermando l’impegno del brand nel mantenere un’estetica unica e distintiva.

Pur trattandosi ancora di un progetto in fase di elaborazione, si vocifera che la Theory1 anticipi le caratteristiche di una futura supercar elettrica di produzione. Essa potrebbe essere disponibile in due versioni. Una base con 469 cavalli e una più potente dual-motor capace di raggiungere ben 872 cavalli. Il prezzo, secondo indiscrezioni, potrebbe partire da meno di 100.000 dollari. Lotus utilizzerà la piattaforma LEVA (Lightweight Electric Vehicle Architecture), sviluppata appositamente per veicoli elettrici leggeri. Confermando così la volontà di rimanere competitiva nel settore delle auto elettriche di fascia alta.

L’uscita della versione di produzione potrebbe avvenire intorno al 2027. Cosa che renderà questa vettura una diretta concorrente dei futuri modelli elettrici della Porsche, come la Boxster e la Cayman.