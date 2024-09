Huawei si prepara a lanciare il Mate XT, il suo primo smartphone con display tri-fold, destinato a battere la concorrenza, in particolare quella di Tecno. Quest’ultima ha recentemente deciso di posticipare l’uscita del Phantom Ultimate 2 al 2025, lasciando campo libero al colosso cinese. Nonostante la presentazione ufficiale del Mate XT sia programmata per domani, in contemporanea all’annuncio dell’iPhone 16, il dispositivo ha già suscitato un enorme interesse, specialmente in Cina. Sul sito di e-commerce Vmall, le prenotazioni hanno superato i 3 milioni, un traguardo notevole considerando che il prodotto non è ancora in vendita e che il prezzo non è stato ufficialmente rivelato (si vocifera supererà i 2.100 euro).

Quali sono le informazioni più importanti?

Tra le informazioni che emergono dalla pagina dedicata su Vmall, sappiamo che il Mate XT Ultimate Design sarà disponibile in due colorazioni: rosso con dettagli dorati e nero. Sul retro del dispositivo, sarà presente una piccola targa con la scritta “Designed & Crafted by Huawei”, sottolineando l’attenzione al design premium. La parte posteriore dello smartphone ospiterà un modulo fotografico ottagonale, già anticipato nel video teaser diffuso nei giorni precedenti. Il sistema fotografico sarà composto da quattro fotocamere, tra cui una lente periscopica.

Alcune specifiche tecniche rimangono ancora ufficiose, ma dalle immagini circolate in rete e dalle indiscrezioni emerge che il Mate XT avrà una doppia cerniera: una piega interna e una esterna. Questa struttura innovativa lo renderà particolarmente sottile rispetto ad altri foldable. Il sistema operativo installato sarà HarmonyOS Next, mentre il cuore pulsante del dispositivo dovrebbe essere un processore della serie Kirin 9000, compatibile con il 5G.

Per quanto riguarda il display, il Mate XT dovrebbe montare uno schermo interno da 10 pollici, affiancato da 16GB di RAM e una memoria interna variabile tra 512GB e 1TB. La presentazione ufficiale è fissata per il 10 settembre alle ore 14:30 in Cina (08:30 ora italiana), mentre il lancio sul mercato avverrà il 20 settembre, inizialmente solo per il mercato cinese. Se siete interessati all’argomento, vi consigliamo articoli simili.