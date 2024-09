Evolution Group ha presentato Merlino, uno strumento innovativo che sfrutta l’IA per facilitare la produzione di video destinati ai social media. La piattaforma è in grado di creare automaticamente contenuti-video partendo semplicemente dall’URL di un articolo web. Così da rendere il processo rapido e accessibile anche per chi non possiede competenze tecniche avanzate. Merlino analizza il testo della pagina web e genera videoclip in formati verticali e orizzontali, adattandosi perfettamente alle diverse piattaforme social. Oltre a ciò, l’AI è capace di produrre immagini, post e file audio correlati al contenuto analizzato, offrendo una soluzione multimediale completa.

Risparmio di tempo e aumento dei ricavi con Merlino

Secondo Francesco Apicella, fondatore di Evolution Group, questo strumento rappresenta una svolta per chi lavora nella produzione di contenuti digitali. I costi elevati e la complessità del processo di creazione di video hanno spesso costretto gli editori a ridurre gli investimenti in questo settore. Con Merlino, invece, si potrà risparmiare tempo e risorse. Aumentando al contempo la presenza multimediale sui canali social. Il lavoro automatizzato offerto da questa app consente infatti di coprire piattaforme che, altrimenti, rimarrebbero poco aggiornate.

Merlino non è solo una tecnologia utile per la produzione di contenuti video, ma anche una risorsa strategica per ottimizzare l’uso delle risorse umane all’interno delle redazioni. Grazie alla sua capacità di creare contenuti rapidamente, permette di dedicare il tempo dei professionisti ad altre attività creative. Lasciando così che l’AI gestisca la parte più meccanica del processo. In questo modo, gli editori possono aumentare la loro presenza sui social media senza dover assumere personale aggiuntivo o formare il team esistente.

Un altro vantaggio è il potenziale aumento delle entrate pubblicitarie. Poiché la maggiore quantità di contenuti permette di coprire un numero più ampio di canali. In più, sarà importante monitorare l’efficacia dei media generati dall’AI, verificando se riescono a mantenere un alto livello di qualità e a catturare l’attenzione degli utenti sui vari social network. Evolution Group, intanto, continua a perfezionare, puntando a offrire uno strumento sempre più performante