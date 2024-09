Durante l’IFA 2024 di Berlino, AMD ha presentato i suoi nuovi processori della serie Ryzen AI 300. Questi ultimi promettono di rivoluzionare il settore dei PC grazie all’integrazione di potenti ed avanzate capacità di intelligenza artificiale. Con l’aggiunta di unità di elaborazione neurale (NPU) capaci di raggiungere prestazioni di 50TOPS, i nuovi chip permettono di gestire funzioni avanzate. Tra esse Microsoft Copilot+, incluso il sistema di sottotitoli automatici e la creazione di immagini tramite comandi testuali. Saranno poi supportate anche Windows Studio Effects per l’editing delle immagini e altre funzionalità AI.

AMD: collaborazioni strategiche e nuovi progetti con Lenovo e Acer

La distribuzione delle funzionalità AI su dispositivi con processori RyzenAI serie 300 partirà da novembre 2024. Ciò attraverso un aggiornamento assolutamente gratuito di Windows. AMD, con questa mossa, punta a estendere l’intelligenza artificiale su un numero sempre maggiore di computer. In modo da portare tali funzionalità a un pubblico sempre più ampio e variegato. La collaborazione con Microsoft per Copilot+ rappresenta un elemento chiave della strategia di AMD per favorire l’evoluzione dell’intelligenza artificiale direttamente sui dispositivi degli utenti.

Oltre alla partnership con Microsoft, AMD ha annunciato ulteriori sviluppi in collaborazione con Lenovo e Acer. Durante il LenovoInnovation World 2024, Jack Huynh, vicepresidente senior e direttore generale del Computing and Graphics Group di AMD, ha evidenziato la leadership dell’azienda nei settori client e data center. Tra i dispositivi annunciati, spiccano il ThinkPad T14s Gen 6 con processore AMD e lo Swift 14 AI di Acer, che integreranno le ultime tecnologie AI nei loro sistemi.

AMD ha inoltre svelato nuovi strumenti per sviluppatori. Come LM Studio 0.3 per la gestione degli assistenti AI e la versione beta di Amuse 2.1, disponibile sia sui processori Ryzen AI che sulle GPU Radeon. L’azienda dimostra così un impegno costante nell’innovazione. Puntando a rendere ancora più accessibile e fruibile a tutti le capacità avanzate dell’IA generativa.