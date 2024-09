hOn è la nuova applicazione che Haier ha realizzato per gestire al meglio l’ecosistema di dispostivi per la casa connessa. Come sappiamo, Haier lavora ormai da anni per riuscire a portare sul mercato prodotti che possano conquistare il maggior numero di utenti. Parlando di casa smart, la nuova app hOn dell’azienda punta ad offrire il massimo della comodità e della sicurezza unendo tecnologia a praticità.

Non a caso, l’app hOn consente all’utente di effettuare un’adeguata gestione dell’energia domestica, tra pannelli solari e pompe di calore. Scopriamo insieme ulteriori dettagli andando ad approfondire le caratteristiche dell’applicazione hOn.

Haier: app hOn per per una smart home sostenibile

Al fine di ottimizzare il ciclo energetico della casa, l’applicazione è in grado di offrire un sistema che permette all’utente di ottimizzare i consumi. In un momento in cui la sostenibilità è sempre al centro delle nostre decisioni, la nuova app non può che essere considerata utile per poter risparmiare.

Come dichiarato dall’IoT Product Marketing Director Haier Europe, Piergiorgio Bonfiglioli, l’intento è chiaramente quello di realizzare un ambiente che mette al centro il benessere delle persone grazie a dispositivi smart.

Di seguito riportiamo le sue parole espresse in occasione dell’IFA:

“Avvicinarsi al consumatore fornendo delle soluzioni che siano molto fruibili ma che abbiano un concetto dietro, un’aggiunta di valore rispetto al prodotto standard. Così l’azienda è vicina sia a chi usa i prodotti in modo più semplice sia a chi adotta con entusiasmo la componente smart, e tutto converge nell’app che gestisce la smart home. Il 60% dei prodotti venduti da Haier Europe oggi è smart”.

Non mancano da parte di Haier collaborazioni con servizi complementari e fornitori di energia. Tra questi non possiamo non citare l’azienda Nuncas che si occupa della produzione di prodotti dedicati alla casa. E’ chiaro dunque che la società punta a lavorare su dispositivi connessi in grado di semplificare anche pratiche quotidiane come la gestione dei consumi nelle nostre abitazioni.