Avviate le modifiche al noto sistema operativo Windows: è quanto diffuso dalla società Microsoft nelle scorse ore. Per l’esattezza, l’azienda ha voluto rendere nota la notizia proprio in occasione di un recente summit dedicato alla sicurezza.

La volontà di apportare delle modifiche e, dunque, migliorare la sicurezza del sistema nasce con l’obiettivo di evitare gravi incidenti come quello dello scorso luglio. Ci riferiamo a CrowdStrike, incidente che causò il blocco di ben 8,5 milioni di PC e server Windows. Scopriamo ulteriori dettagli sul progetto avviato da Windows nelle scorse ore al fine di ottimizzare la sicurezza del sistema operativo.

Microsoft: modifiche al sistema operativo Windows

Come accennato, Microsoft ha fatto sapere di aver dato il via ad alcune modifiche per migliorare la sicurezza del sistema operativo Windows. Saranno tutti contenti della decisione presa?

Quel che sappiamo è che Matthew Prince, CEO di Cloudflare, ha ribadito un mondo in cui solo Microsoft può fornire una sicurezza efficace degli endpoint non è un mondo più sicuro.

Non sono inoltre mancate le dichiarazioni del vicepresidente per la sicurezza aziendale e dei sistemi operativi di Microsoft, David Weston. Avrebbe infatti dichiarato quanto segue: “Sia i nostri clienti che i partner dell’ecosistema hanno chiesto a Microsoft di fornire ulteriori funzionalità di sicurezza al di fuori della modalità kernel che, insieme a pratiche di implementazione sicure, possano essere utilizzate per creare soluzioni di sicurezza altamente disponibili.”

Nello specifico, l’intenzione di Microsoft sarebbe quella di lavorare sulla progettazione di una piattaforma di sicurezza in grado di spostare CrowdStrike e altri fornitori fuori dal kernel. Ciò, come anticipato, a seguito dell’incidente CrowdStrike dello scorso luglio. Incidente che ha causato il blocco di 8,5 milioni di PC e server Windows e ha sottolineato quelli che sono i rischi direttamente connessi all’accesso diretto al kernel Windows da parte dei software di sicurezza.

Staremo a vedere quali saranno le successive decisioni di Microsoft in merito alla modifica della sicurezza di Windows.