Il mercato di telefonia in Italia è ricco di alternative. Quest’ultime permettono agli utenti di scegliere tra una serie di promozioni davvero vantaggiose. In particolare, Fastweb ha presentato la sua offerta Mobile. Tale promo è caratterizzata da un pacchetto dati ricco, la possibilità di accedere alla rete 5G e un costo mensile estremamente competitivo.

Gli utenti possono attivare la promozione online sul sito web ufficiale dell’operatore in giallo. È possibile, inoltre, scegliere se ottenere un nuovo numero o richiedere la portabilità del proprio da un altro gestore telefonico.

Fastweb Mobile: i principali dettagli della super promo

L’offerta mette a disposizione ogni mese minuti illimitati, 100 SMS e 150 GB di traffico dati in 4G e 5G. L’attivazione è disponibile al costo di 10 euro. Gli utenti possono richiedere una normale SIM o la versione eSIM. In questo caso non sono previsti ulteriori costi extra. Anche la consegna della SIM risulta sempre gratuita.

Nella promo Fastweb sono disponibili anche minuti illimitati, 100 SMS e 11GB. Tale pacchetto riguarda l’opzione roaming per l’Unione Europea, l’Ucraina, Svizzera e Regno Unito. Il tutto viene offerto al costo mensile tra i più passi disponibili sul mercato. La promo, infatti, prevede un pagamento pari a 7,95euro al mese.

Come anticipato, l’offerta è attivabile tramite il sito web ufficiale. Nell’apposita pagina dedicata gli utenti potranno visionare tutte le informazioni utili. Successivamente potranno procedere con l’attivazione della promo.

Nella sezione è disponibile anche l’elenco completo degli operatori da cui è possibile effettuare la portabilità del proprio numero di telefono. Fastweb con la sua promo Mobile offre agli utenti una promo sensazionale. Inoltre, l’operatore in giallo mette a disposizione l’efficienza e la garanzia fornita dalla sua rete con una copertura nazionale sempre più ampia. Se siete interessati alla nuova promo è utile procedere senza perdere tempo. Non è noto quanto l’offerta Fastweb resterà disponibile per l’attivazione.