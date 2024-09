Gli AirPods Pro potrebbero presto ottenere una nuova funzione che li trasforma in un vero apparecchio acustico. Tale novità è stata presentata durante il keynote dell’azienda di Cupertino. Con tale soluzione Apple intende andare incontro ai suoi utenti con problemi di udito (lievi/moderati) con dispositivi che possano risultare più economici. Si tratta di un intervento molto interessante che potrebbe rivoluzionare il settore dei dispositivi acustici.

Apple cambia i suoi AirPods Pro rendendoli degli apparecchi acustici

La proposta di Cupertino, come anticipato, potrebbe portare un notevole risparmio per gli utenti. I diversi apparecchi acustici (modelli OTC) potrebbero presentare un prezzo che va dai 300 ai 2000 dollari. Mentre i modelli clinici vanno da 1000 a 5000dollari. Presti davvero elevanti che potrebbero essere ridotti utilizzando i nuovi AirPods Pro.

Per accedere alla nuova funzione gli utenti dovranno possedere un modello di auricolari di seconda generazione, insieme ad un dispositivo compatibile con iOS 18. I dispositivi Apple presentano una serie di vantaggi utili, oltre al prezzo, rispetto agli apparecchi acustici tradizionali. Ad esempio, supportano la connettività Bluetooth. Inoltre, utilizzando le applicazioni dedicate messe a disposizione è possibile regolare il suono. Infine, presentano un design più discreto e non sono previsti costi per abbonamenti.

È importante sottolineare che ci sono diverse limitazioni. A tal proposito, Apple ha chiarito che la funzione è riservata agli utenti con problemi di udito classificati come lievi o moderati. Inoltre, la forma degli auricolari potrebbe risultare poco confortevole, soprattutto se indossati per tanto tempo.

Nonostante i possibili dubbi, è innegabile che la nuova funzione per gli AirPods Pro, qualora funzionasse come previsto, potrebbe rappresentare un punto di svolta. Gli aggiornamenti iniziali del nuovo software sono attesi per il 16 settembre, ma non è chiaro se la funzionalità da apparecchio acustico arriverà contemporaneamente o con un secondo aggiornamento. Non resta che attendere per nuovi dettagli sulla strategia Apple per i suoi auricolari.