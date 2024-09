Nel mercato sempre più affollato degli auricolari wireless, è difficile trovare un prodotto dall’ottimo rapporto qualità/prezzo. Eppure, i TAGRY X08 True Wireless Earbuds sembrano aver centrato il bersaglio, offrendo una proposta interessante nel segmento economico. Dopo settimane di test approfonditi, ecco un’analisi dettagliata di questi auricolari che promettono molto a un prezzo contenuto.

Design e Comfort

I TAGRY X08 adottano un design a stelo ormai familiare, che ricorda vagamente gli AirPods Pro. Nonostante il prezzo accessibile, la qualità costruttiva è sorprendentemente buona. Con un peso di soli 4 grammi per auricolare, sono incredibilmente leggeri e comodi da indossare per lunghi periodi.

La confezione include tre diverse misure di gommini, garantendo una vestibilità ottimale per la maggior parte degli utenti. Questo non solo migliora il comfort, ma contribuisce anche all’isolamento acustico passivo, compensando in parte l’assenza di cancellazione attiva del rumore.

Gli auricolari sono disponibili in cinque colorazioni accattivanti: nero, rosa, viola, bianco e blu oceano. Questa varietà di opzioni permette agli utenti di esprimere il proprio stile personale, un tocco che apprezzo particolarmente. La finitura lucida conferisce un aspetto premium, nonostante il prezzo contenuto.

Un punto da notare è che gli auricolari possono essere un po’ difficili da estrarre dalla custodia, specialmente se si hanno dita grandi. Questo potrebbe risultare fastidioso se si ha fretta di indossarli, ma non è un problema insormontabile.

Qualità Audio

Passando all’aspetto cruciale, la qualità del suono, gli X08 si comportano egregiamente, soprattutto considerando la loro fascia di prezzo. Dotati di driver da 13mm e diaframmi compositi a triplo strato, offrono un’esperienza audio bilanciata e coinvolgente.

I bassi sono profondi e corposi, anche se non particolarmente incisivi. Gli alti brillano di nitidezza cristallina, mentre i medi, spesso trascurati in auricolari economici, sono ben definiti, rendendo le voci chiare e naturali. L’audio complessivo è sufficientemente potente, con un volume che soddisferà la maggior parte degli utenti.

Va notato che a volumi molto elevati si può percepire una leggera distorsione, specialmente nei bassi. Tuttavia, per l’ascolto quotidiano e a livelli di volume normali, la qualità sonora è più che soddisfacente.

Gli X08 supportano sia la modalità mono che stereo, offrendo flessibilità nell’uso. La modalità mono è particolarmente utile per chi desidera mantenere un orecchio libero durante l’ascolto, ad esempio durante le chiamate o in situazioni che richiedono consapevolezza dell’ambiente circostante.

È importante sottolineare che non c’è cancellazione attiva del rumore (ANC), quindi l’isolamento dai rumori ambientali è limitato a quello passivo offerto dai gommini. Questo potrebbe essere un problema per chi lavora o si muove in ambienti particolarmente rumorosi.

Funzionalità e Controlli

L’interfaccia touch degli X08 è reattiva e intuitiva. Un singolo tocco per play/pausa, doppio tocco per passare al brano successivo o precedente, triplo tocco per attivare l’assistente vocale e una pressione prolungata per regolare il volume. Dopo un breve periodo di adattamento, i controlli diventano un’estensione naturale dei propri gesti.

La tecnologia Bluetooth 5.1 garantisce una connessione stabile e veloce con il dispositivo associato. L’abbinamento è semplice e veloce, con la funzione di “one-step pairing” che permette di connettere gli auricolari automaticamente all’apertura della custodia dopo il primo accoppiamento.

Autonomia e Ricarica

Uno dei punti di forza degli X08 è senza dubbio l’autonomia. TAGRY promette fino a 60 ore di riproduzione totale con la custodia di ricarica, un dato impressionante che si avvicina molto alla realtà. Gli auricolari offrono circa 6 ore di riproduzione continua, mentre la custodia fornisce altre 5 ricariche complete.

La custodia di ricarica è un gioiellino tecnologico. Oltre a supportare sia la ricarica wireless che quella via cavo USB-C, è dotata di un display LED che mostra la percentuale di carica residua sia degli auricolari che della custodia stessa. È un dettaglio che apprezzo particolarmente, poiché elimina l’incertezza sulla durata residua della batteria.

La ricarica completa degli auricolari richiede circa un’ora, mentre la custodia impiega circa un’ora e mezza per ricaricarsi completamente. Un piccolo neo è l’assenza di ricarica rapida, che potrebbe essere un problema per chi ha bisogno di una carica veloce prima di uscire.

Resistenza all’Acqua

Con una certificazione IPX5, gli X08 sono pronti ad affrontare sudore e pioggia leggera. Li ho utilizzati durante diverse sessioni di allenamento intenso e non hanno mai dato segni di cedimento. Questa resistenza all’acqua li rende una scelta eccellente per gli sportivi o per chi vive in climi particolarmente umidi.

Chiamate e Microfono

La qualità delle chiamate è sorprendentemente buona per auricolari in questa fascia di prezzo. La tecnologia di riduzione del rumore CVC (Clear Voice Capture) assicura che la voce sia chiara e nitida anche in ambienti rumorosi. Ho effettuato diverse chiamate mentre camminavo per strada e i miei interlocutori hanno sempre riportato una buona qualità audio, anche se non paragonabile a quella di un microfono dedicato.

Ogni auricolare è dotato di un microfono integrato, permettendo l’uso in modalità singola per le chiamate. Questa caratteristica è particolarmente utile per chi desidera mantenere un orecchio libero durante le conversazioni o per chi preferisce alternare gli auricolari durante lunghe sessioni di chiamata.

Conclusioni

Dopo aver passato al setaccio ogni aspetto degli TAGRY X08, posso affermare con convinzione che rappresentano un eccellente rapporto qualità-prezzo. Offrono prestazioni audio di livello superiore, un comfort eccezionale e funzionalità avanzate a un prezzo che li rende accessibili a un vasto pubblico.

Certo, non sono privi di difetti. L’assenza di cancellazione attiva del rumore (ANC) potrebbe essere un problema per chi lavora in ambienti particolarmente rumorosi. Inoltre, la mancanza di un’applicazione dedicata limita le opzioni di personalizzazione e la possibilità di aggiornare il firmware. La mancanza di ricarica rapida potrebbe essere un inconveniente per alcuni utenti.

Nonostante queste piccole lacune, gli X08 si posizionano come una scelta eccellente per chi cerca auricolari wireless di qualità senza svuotare il portafoglio. Che siate appassionati di musica, podcaster incalliti o semplicemente alla ricerca di un compagno affidabile per le vostre chiamate quotidiane, gli TAGRY X08 non vi deluderanno.

A un prezzo di circa 30€, gli TAGRY X08 rappresentano un investimento minimo per un significativo miglioramento della vostra esperienza audio quotidiana. Se state cercando degli auricolari wireless che offrano un buon equilibrio tra prestazioni, comfort e convenienza, gli X08 meritano sicuramente un posto nella vostra lista dei desideri.