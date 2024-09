1Mobile ha lanciato la promozione “Flash 220 Limited Edition”, pensata per chi cerca una tariffa conveniente e completa. Questa offerta include 220GB di traffico internet, chiamate illimitate verso numeri nazionali e 90 SMS. Tutto a un prezzo di lancio di soli 4,99€ per il primo mese. Dopo il periodo promozionale, il costo si stabilizza a 9,99€ al mese. Rimanendo comunque un’opzione molto competitiva nel mercato delle telecomunicazioni. L’attivazione è gratuita per chi effettua la portabilità del proprio numero. Mentre per chi sceglie una nuova SIM, il costo è di 9,99€. È una soluzione progettata per chi desidera rimanere sempre connesso, senza doversi preoccupare dei costi eccessivi.

1Mobile: condizioni di utilizzo e dettagli sulla compatibilità

La promozione è valida fino al 18 settembre 2024 e include la possibilità di utilizzare i dati in Europa. Il tutto senza costi aggiuntivi, perfettamente in linea con le normative europee. In più, è possibile gestire facilmente il proprio consumo tramite l’app e l’area riservata sul sito di 1Mobile. Qui gli utenti possono monitorare il traffico dati, il credito residuo e la data di rinnovo. Questa trasparenza e facilità di gestione rendono la promozione un’opzione ideale per chi desidera un servizio senza sorprese e completamente controllabile.

È fondamentale però tenere presente alcune condizioni quando si sceglie questa offerta. L’attivazione gratuita per chi richiede la portabilità va completata entro 30 giorni dalla richiesta, altrimenti verrà addebitato il costo del primo mese al prezzo regolare. Per quanto riguarda l’uso dei dati, la promo consente l’utilizzo in Europa. Ma in caso di superamento della soglia inclusa, verrà applicato un costo di 0,50€ per ogni 100MB extra. È quindi importante controllare consumi per evitare spese inattese.

Non tutti i dispositivi sono compatibili con l’offerta. Alcuni modelli di marche come Brondi e Wiko potrebbero avere limitazioni hardware o software. È consigliabile verificare la compatibilità del proprio smartphone per evitare problemi di funzionamento. In caso di necessità, 1Mobile offre supporto e risorse online per guidare gli utenti nella verifica della compatibilità del dispositivo e nella gestione dell’offerta.