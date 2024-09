Dopo aver toccato con mano, iPhone 16 e Pixel 9, ovviamente le attese di tutti si stanno spostando verso i top di gamma della famiglia Samsung, questi dispositivi come di Consueto arriveranno sul mercato con un delay abbastanza mercato rispetto agli altri top di gamma, ciò nonostante qualche informazione in merito sta iniziando a circolare in rete, attirando le attenzioni di molti.

Oggi vi parliamo di quello che costituirà il più piccolo della famiglia di Galaxy S25, parliamo per l’appunto di Galaxy S25 base, il modello che dunque costituirà il device di partenza della famiglia, il quale si è fatto vedere online tramite i suoi primissimi render che ci hanno permesso di apprezzarne il design in anteprima.

I render di S25

Come potete ben vedere dalle immagini, il design di Galaxy S25 non differisce più di tanto dal modello attuale, e infatti molto pulito con dei bordi arrotondati e delle cornici con degli angoli invece decisamente più evidenti, anche il display è rimasto pressoché simile con una fotocamera anteriore con design a goccia.

Posteriormente invece, abbiamo tre moduli fotocamera distinti incastonati direttamente nella cover posteriore, per quanto riguarda lo spessore, quest’ultimo scenderà da 6,7 a 6,2 mm, le cornici invece includeranno inferiormente gli speaker audio e la porta USB C insieme al carrellino per la Sim.

Per quanto riguarda i dettagli tecnici, non si sa molto, in tutta probabilità se sembrerebbe che tutta la famiglia di S25 monterà lo Snapdragon 8 Gen 4 che sarà accompagnato da 12 GB di RAM in modo tale da consentire il piano supporto a tutta la suite di funzionalità basate sull’intelligenza artificiale di Samsung.

Non rimane dunque che attendere i prossimi mesi per poter sapere qualcosa in più e magari avere una data di presentazione ufficiale del prossimo smartphone dell’azienda coreana, sicuramente qualcosa bolle in pentola e molto presto ne sapremo di più.