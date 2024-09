L’operatore telefonico italiano WindTre sembra che abbia deciso di apportare non pochi cambiamenti al suo catalogo di offerte di rete mobile. Questa volta, in particolare, l’operatore ha aggiornato e modificato il catalogo di offerte appartenenti alla gamma denominata WindTre Call Your Country. Secondo quanto è emerso ufficialmente, queste novità saranno disponibili fino al prossimo 20 ottobre 2024. Vediamo qui di seguito i dettagli.

WindTre aggiorna il suo catalogo della gamma WindTre Call Your Country

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico italiano WindTre ha deciso di aggiornare la gamma di offerte denominate WindTre Call Your Country. In particolare, l’operatore ha aggiunto delle nuove offerte. Una di queste è l’offerta mobile denominata WindTre Call Your Country Unlimited Super 5G.

Con questa offerta, gli utenti avranno ogni mese a disposizione fino a ben 100 GB di traffico dati validi per navigare alla massima velocità con le nuove reti di quinta generazione. Nel bundle dell’offerta sono poi inclusi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 300 minuti di chiamate verso 53 paesi esteri. Tutto questo al costo di soli 9,99 euro al mese.

Per chi vuole poi il massimo dei giga disponibili, è stata poi resa disponibile la nuova offerta di rete mobile denominata WindTre Call Your Country Unlimited Full 5G. In questo caso, gli utenti avranno a disposizione ogni mese giga senza limiti validi sempre per navigare al massimo con connettività 5G. Rimangono poi inclusi anche nel bundle di questa offerta minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 300 minuti di chiamate verso 53 paesi stranieri. In questo caso, gli utenti dovranno sostenere un costo pari a 19,99 euro al mese.

Ci sono poi altre nuove offerte, tra cui Windtre Call Your Country Special Bangladesh 5G. Con quest’ultima, gli utenti avranno a disposizione ogni mese fino a 120 GB di traffico dati per navigare sempre in 5G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, 50 sms verso tutti i numeri e fino a 300 minuti di chiamate verso il Bangladesh. Tutto questo ad un costo di 9,99 euro al mese.