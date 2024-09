LIDL: promozioni extra FOLLI su prodotti da non PERDERE

Da Lidl, ogni settimana puoi trovare offerte sorprendenti su una gamma infinita di prodotti, dalle attrezzature per il fai-da-te agli articoli per la cucina, senza mai rinunciare alla qualità. Chi non ha voglia di riorganizzare la propria casa in vista del freddo? E se potessi farlo a prezzi imbattibili? Lidl ti offre l’occasione di lavorare, apportare modifiche e costruire mobile con attrezzi utilissimi. ALTRO CHE IKEA!

Ti serve un nuovo utensile per i tuoi progetti o vuoi migliorare il tuo set da cucina? Con le offerte settimanali di Lidl, risparmiare diventa facile e divertente! Ogni settimana è una nuova opportunità per trovare ciò che cerchi, a un prezzo che non pensavi fosse possibile. Non è questo il momento perfetto per approfittare e farne acquisti? Le promozioni sono valide solo per un tempo parecchio limitato. Non lasciartele sfuggire!

Domenica di super affari solo da LIDL

Le offerte attuali di LIDL sono davvero imperdibili! Il trapano a percussione scalpellatore è in offerta a soli 59,00€. Ideale per chi cerca un attrezzo potente e affidabile per il bricolage. Sei più interessato alla precisione? Il set meccanica è disponibile a un prezzo straordinario super ribassato di 3,49€. Non è una proposta irresistibile? Ne trovi di diverse tipologie nel volantino proprio qui sotto.

Lidl non si ferma qui! Per organizzare al meglio il tuo spazio di lavoro, c’è il box portaminuteria a soli 8,99€. E se ti piace lavorare anche di notte, non puoi perderti il faro LED con power bank a 14,99€. Funzionale e pratico, perfetto per ogni situazione! Vuoi ancora di più? Questa settimana Lidl ha pensato anche al tuo laboratorio. Il set di punte di vario tipo è in offerta a 11,99€: perfetto per affrontare qualsiasi progetto con il giusto equipaggiamento. Con Lidl, ogni angolo della tua casa sarà attrezzato al meglio! Cosa aspetti? Le offerte LIDL scadono proprio oggi, almeno queste! Corri a fare shopping o controlla tutto comodamente dal volantino online.