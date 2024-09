Uber sta per presentare una nuova funzione che riguarda da vicino tutti coloro che lavorano per l’azienda con la propria Tesla. Si tratta dell’integrazione del sistema di navigazione del veicolo. È un’opzione che si propone di semplificare la vita di coloro che lavorano per la piattaforma di taxi privati utilizzando come veicolo l’auto elettrica dell’azienda di Elon Musk. In cosa consiste nel dettaglio il nuovo sistema integrato per la collaborazione tra Uber e Tesla?

Uber e Tesla insieme per facilitare il sistema di navigazione

La novità è stata annunciata sul sito web ufficiale della piattaforma. Uber non ha specificato se ci saranno limitazioni alla nuova opzione. Ciò lascia intendere che la novità proposta dalla collaborazione tra Uber e Tesla sarà introdotta a livello mondiale. Il punto di partenza è il servizio di navigazione messo a disposizione dalla piattaforma di taxi.

Tutti coloro che lavorano per Uber sfruttano l’applicazione per gestire le corse con i diversi clienti. Il sistema di navigazione si avvia in automatico non appena gli autisti accettano una corsa e il cliente in questione entra nella vettura.

Molti automobilisti Uber usano come veicolo una Tesla. L’azienda di Musk offre ai propri utenti un proprio sistema di navigazione integrato. Le due aziende hanno pensato, a tal proposito, di integrare un sistema di navigazione Uber nei veicoli Tesla. in tal modo gli autisti potranno accettare la corsa dall’app della piattaforma di taxi per poi seguire la navigazione sullo schermo presente all’interno della propria vettura.

Tale sistema garantisce una maggiore efficienza ed anche una maggiore sicurezza. Gli autisti che intendono sfruttare la nuova funzionalità dovranno accedere alle impostazioni dell’app Uber. Qui bisogna selezionare “Veicoli” e procedere con la connessione con il proprio veicolo Tesla. A questo punto il sistema chiederà agli utenti di accedere all’account Tesla per autorizzare la connessione. Solo dopo aver proceduto con tale passaggio i sistemi si sincronizzeranno e sarà possibile procedere senza intoppi.