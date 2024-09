Un passo decisivo verso la realizzazione del sistema di trasporto Hyperloop è stato compiuto nel nord dei Paesi Bassi, dove la società Hardt ha annunciato un importante successo. Lunedì, una capsula è riuscita a levitare e a muoversi all’interno di un tubo depressurizzato, avvicinando ulteriormente il concetto rivoluzionario di Hyperloop, proposto originariamente da Elon Musk, alla realtà. Questo test, effettuato presso l’European Hyperloop Center, segna un avanzamento significativo per un progetto che promette di trasformare il trasporto di massa.

Il sogno dell’Hyperloop

Il test ha utilizzato un tubo di 420 metri composto da 34 sezioni, con un diametro di circa 2,5 metri. Grazie a una pompa a vuoto, la pressione interna del tubo è stata ridotta, consentendo alla capsula di muoversi con una minore resistenza aerodinamica. Marinus van der Meijs, direttore tecnologico e ingegneristico di Hardt, ha espresso soddisfazione per il successo del test, sottolineando come siano riusciti a far levitare il veicolo e attivare sia il sistema di propulsione che quello di guida.

Anche se la velocità raggiunta durante il test è stata di soli 30 km/h su una distanza di 100 metri, questo rappresenta un primo passo importante verso l’obiettivo finale: raggiungere velocità fino a 700 km/h. Il direttore commerciale di Hardt, Roel van de Pas, ha parlato delle difficoltà tecniche, sottolineando che la sfida principale è far funzionare simultaneamente levitazione, propulsione e guida come un unico sistema integrato.

Proposto più di un decennio fa da Elon Musk, Hyperloop prometteva di collegare città come Los Angeles e San Francisco in soli 30 minuti. Da allora, vari team nel mondo hanno lavorato per rendere questa visione una realtà. Hardt ha affermato che prevede di rendere il sistema operativo per i passeggeri entro il 2030, ma il percorso verso questo traguardo non sarà privo di ostacoli.

Mentre l’entusiasmo cresce, non mancano gli scettici. Robert Noland, professore alla Rutgers University, ha espresso dubbi sui costi elevati necessari per costruire l’infrastruttura Hyperloop. Progetti simili, come quello tra Dubai e Abu Dhabi, non hanno mai visto la luce.

Questo test riaccende la discussione sul futuro dei trasporti, ma restano molte sfide tecniche e finanziarie da affrontare per realizzare il sogno dell’Hyperloop.