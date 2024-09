Secondo alcune indiscrezioni sembra che il prossimo aggiornamento One UI 7.0 sia leggermente in ritardo. Samsung, di norma, segue le medesime tempistiche per il rilascio delle nuove versioni della sua interfaccia. Lo scorso anno, proprio in questi giorni, veniva rilasciata la terza beta della One UI 6.0. Eppure, ad oggi, per One UI 7.0 non è ancora stata rilasciata la prima. Sembra dunque che Samsung sia in ritardo e non è possibile stabile quando l’azienda rilascerà le prime beta a riguardo.

A tal proposito, un componente del One UI Beta Team, in risposta ad un utente, ha confermato che l’azienda intende procedere con cautela. Lo scopo è quello di rendere il software stabile ed affidabile. Solo dopo aver ottenuto i risultati sperati si procederà con il rilascio per tutti gli utenti.

Samsung spiega cosa succede con il rilascio di One UI 7.0

Dunque, l’azienda sudcoreana intende fornire agli utenti del programma beta dell’interfaccia, basata su Android 15, un software che sia all’altezza di determinati standard. Per questo motivo, sembra che sarà necessario attendere ancora un po’ prima di poter ottenere un primo rilascio.

A Samsung, di solito, servono quattro o cinque release beta. In tal modo sarà possibile sistemare i bug segnalati dagli utenti e presentare una versione stabile del suo aggiornamento che possa risultare affidabile e senza intoppi. Di solito, il programma beta, ha una durata di circa uno o due mesi.

D’altronde, è utile sottolineare che al momento le aspettative sono molto alte. Secondo alcune indiscrezioni la nuova interfaccia potrebbe spazzare via le precedenti versioni con un’esperienza d’uso decisamente superiore. Ciò sarà possibile grazie a nuove animazioni e ad un sistema molto più veloce nel rispondere alle esigenze degli utenti. Inoltre, sembra che l’interfaccia sia stata ridisegnata proponendo un cambiamento radicale. Tali interventi non fanno che giustificare la necessità di avere a disposizione più tempo per il rilascio della prima beta di One UI 7.0.