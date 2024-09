Il notebook MSI è forse lo strumento ideale per gli utenti che sono alla ricerca di una soluzione adatta per il gaming, capace di mettere a disposizione del consumatore prestazioni di livello superiore, senza però essere costretti ad investire un quantitativo di denaro particolarmente elevato.

Il modello in promozione in questi giorni è il MSI Modern 14 C12M-203IT, un notebook che prevede una diagonale da 14 pollici, con risoluzione FullHD e refresh rate che, in questo caso almeno, si ferma a soli 60Hz, non raggiungendo la fluidità e velocità che possiamo trovare altrove. Il processore è l’Intel Core i3-1215U, con alle spalle la configurazione che prevede 8GB di RAM e 512GB di memoria interna su SSD.

Notebook MSI: che offerta su Amazon

Una promozione di tutto rispetto che porta l’utente a godere di un risparmio che nessuno si sarebbe immaginato, il prodotto in questione ha infatti un listino di 599 euro, e solamente in questi giorni su Amazon l’utente si ritrova a poter spendere in fase finale solamente 399 euro, sempre con annessa garanzia legale della durata di 2 anni. L’ordine può essere completato qui.

La scheda grafica, dato che comunque non si tratta di un notebook da gaming, è integrata, parliamo di Intel UHD, con sistema operativo Windows 11 Home, ed una buonissima connettività generale, che prevede tra le altre cose il WiFi 6 di ultima generazione, dual-band, per una connessione rapida e stabile sul lungo periodo. Il layout della tastiera è ovviamente italiano, questa è completamente retroilluminata a LED singolo, ciò sta a significare che non sarà possibile cambiare il colore, con l’assenza del tastierino numerico. Le dimensioni sono perfettamente allineate con gli standard del settore, risultando facilmente trasportabile ovunque si desideri, anche nella tasca di uno zaino.