Truffa in un messaggio mail: ha derubato gli utenti

Avreste mai pensato di ricevere un messaggio con un invito da parte di una bella ragazza, con tanto tanto di foto, ma che poi si rivelasse una truffa? È questa la fattispecie contro la quale si stanno imbattono diverse persone durante le ultime ore.

Truffa con un testo nella mail, ecco due messaggi che stanno girando e creando problemi

Questi in basso sono i messaggi che purtroppo stanno portando scompiglio e come si può vedere sembrano essere degli inviti da parte di belle donne.

“Ciao, sono Jacquelyn, non rinunciare al mio tentativo di conoscerti, voglio vederti nel mio letto.

Sono una ragazza aperta, coraggiosa e sexy, piena di energia e ispirazione positive e sexy.

Sogno di liberarmi dalle dure grinfie della tristezza e della malinconia per affrontare l’avventura e il sesso passionale.

L’uomo con cui avevo una relazione non poteva darmi sincerità di sentimenti e gioia, voglio ricominciare da capo.

Puoi guardare il mio profilo per decidere, Kitty-Jacquelyn43 inserisci il mio nickname e mi troverai,

Lì puoi leggere di me, vedere foto, video, lasciare commenti, chattare con me.

La gamma di servizi è enorme e possiamo usarla comodamente.

Vieni, ti aspetto, il tuo Jacquelyn.”

Purtroppo le voci girano anche riguardo ad un altro messaggio molto simile che avrebbe lo stesso scopo usando lo stesso modus operandi. Eccolo qui in basso:

“Come stai? Voglio conoscerti, mi chiamo Melissa, sono una donna piuttosto succosa e matura.

Sono attivo e allegro, mi considero una forte personalità. Sogno di fare l’amore nella natura, questa è una meravigliosa sensazione di libertà unita a un divertimento.

Il mio piccolo visone scorre al pensiero, voglio essere amata e adulata ogni giorno. I miei occhi si chiudono e il mio corpo trema di attesa.

Ti invito a discutere di questa situazione, possiamo farlo nella mia chat, se ti rechi sul mio profilo Melissa_fox, vedrai tutte le mie foto.

La tua unica fan, Melis.“